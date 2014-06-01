NEO (NEO) Bugünkü Teknik Analizi NEO Analiz sayfası, NEO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. NEO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

NEO (NEO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,935 -- -%3,45 -%0,72 -%32,37

NEO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, NEO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 14 Nötr 1 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 11 Nötr 0 Alış 3 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,9343 1,9336 R2 1,9336 1,9332 R1 1,9333 1,933 PP 1,9326 1,9326 S1 1,9323 1,9322 S2 1,9316 1,932 S3 1,9313 1,9316

NEO Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,19M $5,87 M $5,68 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,05M 3 Günlük Aktif Alış $0,14 M 3 Günlük Aktif Satış $0,19 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,65 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,63 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. NEO Sermaye Akışı Net Giriş NEOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,02 M 1,93 2026-07-26 $0,02 M 1,99 2026-07-25 -$0,07 M 1,98 2026-07-24 -$0,05 M 2,00 2026-07-23 $0,03 M 2,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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