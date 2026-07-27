Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Neon EVM hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Neon EVM hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

NEON Hakkında Daha Fazla Bilgi

NEON Fiyat Bilgileri

NEON Nedir

NEON Whitepaper

NEON Resmi Websitesi

NEON Token Ekonomisi

NEON Fiyat Tahmini

NEON Fiyat Geçmişi

NEON Satın Alma Kılavuzu

NEON / İtibari Para Dönüştürücüsü

NEON Spot

NEON USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Neon EVM (NEON) Bugünkü Teknik Analizi

Neon EVM (NEON) Bugünkü Teknik Analizi

Neon EVM Analiz sayfası, NEON tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Neon EVM projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Neon EVM (NEON) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01913--+%1,75+%1,32-%35,33
Neon EVM Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Neon EVM Sermaye Akışı

Net GirişNEONUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25$0,00 M0,02
2026-07-24$0,01 M0,02
2026-07-23$0,00 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Neon EVM Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Neon EVM (NEON) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Neon EVM fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
NEON/USDT
$0,01913
$0,01913$0,01913
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

NEON / USD Hesaplayıcı

Miktar

NEON
NEON
USD
USD

1 NEON = 0,01913 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.