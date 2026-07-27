Nil Token (NIL) Bugünkü Teknik Analizi Nil Token Analiz sayfası, NIL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Nil Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Nil Token (NIL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04136 -- +%14,85 +%22,54 +%4,05

Nil Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Nil Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 3 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 8 Nötr 1 Alış 5 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04129 0,04128 R2 0,04128 0,04126 R1 0,04126 0,04126 PP 0,04125 0,04125 S1 0,04123 0,04123 S2 0,04122 0,04123 S3 0,0412 0,04122

Nil Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,62M $6,09 M $6,71 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,08M 3 Günlük Aktif Alış $2,46 M 3 Günlük Aktif Satış $2,54 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,10M 7 Günlük Aktif Alışlar $3,37 M 7 Günlük Aktif Satışlar $3,47 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Nil Token Sermaye Akışı Net Giriş NILUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,35 M 0,04 2026-07-26 -$0,01 M 0,04 2026-07-25 -$0,03 M 0,04 2026-07-24 -$0,01 M 0,03 2026-07-23 -$0,01 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Nil Token (NIL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Nil Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim NIL / USDT $0,04136 $0,04136 $0,04136 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat NIL / USDC $0,0412 $0,0412 $0,0412 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat