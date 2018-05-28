Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere New Kind of Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere New Kind of Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

NKN Hakkında Daha Fazla Bilgi

NKN Fiyat Bilgileri

NKN Nedir

NKN Whitepaper

NKN Resmi Websitesi

NKN Token Ekonomisi

NKN Fiyat Tahmini

NKN Fiyat Geçmişi

NKN Satın Alma Kılavuzu

NKN / İtibari Para Dönüştürücüsü

NKN Spot

NKN USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

New Kind of Network (NKN) Bugünkü Teknik Analizi

New Kind of Network (NKN) Bugünkü Teknik Analizi

New Kind of Network Analiz sayfası, NKN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. New Kind of Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

New Kind of Network (NKN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,005632---%20,57-%2,43-%31,13
New Kind of Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

New Kind of Network Sermaye Akışı

Net GirişNKNUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25$0,02 M0,01
2026-07-24-$0,02 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

New Kind of Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de New Kind of Network (NKN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı New Kind of Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
NKN/USDT
$0,005632
$0,005632$0,005632
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

NKN / USD Hesaplayıcı

Miktar

NKN
NKN
USD
USD

1 NKN = 0,005632 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.