Blast Royale (NOOB) Nedir?

Blast Royale, web3 nesli için bir mobil Battle Royale oyunudur! Bir sonraki milyar oyuncuyu EĞLENCE aracılığıyla blok zincirine dahil edeceğiz! NOOB'lara sahip olarak, hepimiz PRO olacağız.

Blast Royale, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Blast Royale yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- NOOB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Blast Royale hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Blast Royale satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Blast Royale Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Blast Royale, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NOOB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Blast Royale fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Blast Royale Fiyat Geçmişi

NOOB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NOOB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Blast Royale fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Blast Royale (NOOB) Token Ekonomisi

Blast Royale (NOOB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOOB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Blast Royale (NOOB) Satın Alma

Nasıl Blast Royale satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Blast Royale Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NOOB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NOOB / VND ₫ 2,30493085 1 NOOB / AUD A$ 0,0001348886 1 NOOB / GBP ￡ 0,0000656925 1 NOOB / EUR € 0,0000753274 1 NOOB / USD $ 0,00008759 1 NOOB / MYR RM 0,0003705057 1 NOOB / TRY ₺ 0,0035622853 1 NOOB / JPY ¥ 0,01287573 1 NOOB / ARS ARS$ 0,1183647465 1 NOOB / RUB ₽ 0,0069660327 1 NOOB / INR ₹ 0,0076483588 1 NOOB / IDR Rp 1,4359014096 1 NOOB / KRW ₩ 0,1211474808 1 NOOB / PHP ₱ 0,0050311696 1 NOOB / EGP ￡E. 0,0041981887 1 NOOB / BRL R$ 0,0004861245 1 NOOB / CAD C$ 0,0001199983 1 NOOB / BDT ৳ 0,0105738648 1 NOOB / NGN ₦ 0,1325105315 1 NOOB / UAH ₴ 0,0036148393 1 NOOB / VES Bs 0,01077357 1 NOOB / CLP $ 0,0849623 1 NOOB / PKR Rs 0,0245418421 1 NOOB / KZT ₸ 0,046939481 1 NOOB / THB ฿ 0,0028422955 1 NOOB / TWD NT$ 0,0026136856 1 NOOB / AED د.إ 0,0003214553 1 NOOB / CHF Fr 0,000070072 1 NOOB / HKD HK$ 0,0006867056 1 NOOB / MAD .د.م 0,0007918136 1 NOOB / MXN $ 0,0016501956 1 NOOB / PLN zł 0,0003223312 1 NOOB / RON лв 0,0003836442 1 NOOB / SEK kr 0,0008452435 1 NOOB / BGN лв 0,0001471512 1 NOOB / HUF Ft 0,0301195733 1 NOOB / CZK Kč 0,0018586598 1 NOOB / KWD د.ك 0,00002653977 1 NOOB / ILS ₪ 0,0002986819

Blast Royale Kaynağı

Blast Royale hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Blast Royale Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Blast Royale (NOOB) fiyatı nedir? Canlı Blast Royale (NOOB) fiyatı, 0,00008759 USD . Blast Royale (NOOB) varlığının piyasa değeri nedir? Blast Royale varlığının mevcut piyasa değeri, $ 0,00 USD . Mevcut NOOB arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,00008759 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Blast Royale (NOOB) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Blast Royale (NOOB) arzı, 0,00 USD . Blast Royale (NOOB) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Blast Royale (NOOB) fiyatı, 0,13998 USD . Blast Royale (NOOB) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Blast Royale (NOOB) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 52,72K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025 The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.