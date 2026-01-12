Bugünkü NOTHING Fiyatı

Bugünkü NOTHING (NOTHING) fiyatı $ 0,002819 olup, son 24 saatte % 26,13 değişim gösterdi. Mevcut NOTHING / USD dönüşüm oranı NOTHING başına $ 0,002819 şeklindedir.

NOTHING, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,82M ile 1651. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M NOTHING şeklindedir. Son 24 saat içinde NOTHING, $ 0,002068 (en düşük) ile $ 0,002919 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,005459246435501649 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000062881193425982 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOTHING, son bir saatte +%6,29 ve son 7 günde -%14,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,24K seviyesine ulaştı.

NOTHING (NOTHING) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1651 Piyasa Değeri $ 2,82M$ 2,82M $ 2,82M Hacim (24 Sa) $ 57,24K$ 57,24K $ 57,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,82M$ 2,82M $ 2,82M Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 999.923.315,202129 999.923.315,202129 999.923.315,202129 Dolaşım Oranı %99,99 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki NOTHING piyasa değeri $ 2,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,24K. Dolaşımdaki NOTHING arzı 999,92M olup, toplam arzı 999923315.202129. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,82M.