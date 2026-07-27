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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Non-Playable Coin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Non-Playable Coin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

NPC Hakkında Daha Fazla Bilgi

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NPC Whitepaper

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NPC USDT-M Vadeli İşlemleri

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Non-Playable Coin (NPC) Bugünkü Teknik Analizi

Non-Playable Coin (NPC) Bugünkü Teknik Analizi

Non-Playable Coin Analiz sayfası, NPC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Non-Playable Coin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Non-Playable Coin (NPC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,006257---%4,20+%35,63-%23,09
Non-Playable Coin Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Non-Playable Coin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Non-Playable Coin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 9
Nötr 4
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,006316
0,006315
R2
0,006315
0,006314
R1
0,006313
0,006314
PP
0,006312
0,006312
S1
0,00631
0,006311
S2
0,006309
0,006311
S3
0,006307
0,006309

Non-Playable Coin Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,01M
$0,05 M
$0,06 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,00 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,00 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,01 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,01 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Non-Playable Coin Sermaye Akışı

Net GirişNPCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Non-Playable Coin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Non-Playable Coin (NPC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Non-Playable Coin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
NPC/USDT
$0,006257
$0,006257$0,006257
%0,00
%0,00 (USDT)
NPC/USDC
$0,006255
$0,006255$0,006255
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

NPC / USD Hesaplayıcı

Miktar

NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0,006257 USD

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