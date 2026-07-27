Non-Playable Coin (NPC) Bugünkü Teknik Analizi Non-Playable Coin Analiz sayfası, NPC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Non-Playable Coin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Non-Playable Coin (NPC) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,006257 -- -%4,20 +%35,63 -%23,09

Non-Playable Coin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Non-Playable Coin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 4 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,006316 0,006315 R2 0,006315 0,006314 R1 0,006313 0,006314 PP 0,006312 0,006312 S1 0,00631 0,006311 S2 0,006309 0,006311 S3 0,006307 0,006309

Non-Playable Coin Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,01M $0,05 M $0,06 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,00 M 3 Günlük Aktif Satış $0,00 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,01 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,01 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Non-Playable Coin Sermaye Akışı Net Giriş NPCUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,01 2026-07-26 $0,00 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Non-Playable Coin (NPC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Non-Playable Coin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim NPC / USDT $0,006257 $0,006257 $0,006257 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat NPC / USDC $0,006255 $0,006255 $0,006255 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat