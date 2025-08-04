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NovaTrade RWA Fiyatı(NRWA)

NovaTrade RWA (NRWA) Canlı Fiyat Grafiği

$5,69597
$5,69597$5,69597
-%1,031D
USD

NRWA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

NovaTrade RWA (NRWA), şu anda 5,69597 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. NRWA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NovaTrade RWA Ana Piyasa Performansı:

$ 2,36M USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,03
NovaTrade RWA 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NRWA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NRWA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NRWA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NovaTrade RWA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0592791-%1,03
30 Gün$ +1,51101+%36,10
60 Gün$ +5,69047+%103.463,09
90 Gün$ +5,69047+%103.463,09
Bugünkü NovaTrade RWA Fiyatı Değişimi

Bugün, NRWA, $ -0,0592791 (-%1,03) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NovaTrade RWA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,51101 (+%36,10) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NovaTrade RWA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NRWA değişimi $ +5,69047 (+%103.463,09) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NovaTrade RWA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +5,69047 (+%103.463,09) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NRWA Fiyat Bilgisi

En güncel NovaTrade RWA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 5,34892
$ 5,34892$ 5,34892

$ 5,93924
$ 5,93924$ 5,93924

$ 84,99998
$ 84,99998$ 84,99998

-%0,31

-%1,03

-%2,98

NRWA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M

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NovaTrade RWA (NRWA) Nedir?

NRWA, Nova Trade'in RWA Alım Satım Merkezi'nin yerel tokeni olup, Nova'nın yüksek hızlı Katman 2 DEX'inde tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (gayrimenkul, emtia, özel kredi ve daha fazlası) sorunsuz, düşük ücretli alım satımını sağlar.

NovaTrade RWA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NovaTrade RWA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NRWA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NovaTrade RWA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NovaTrade RWA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NovaTrade RWA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NovaTrade RWA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NRWA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NovaTrade RWA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NovaTrade RWA Fiyat Geçmişi

NRWA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NRWA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NovaTrade RWA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NovaTrade RWA (NRWA) Token Ekonomisi

NovaTrade RWA (NRWA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NRWA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NovaTrade RWA (NRWA) Satın Alma

Nasıl NovaTrade RWA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NovaTrade RWA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NRWA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NRWA / VND
149.889,45055
1 NRWA / AUD
A$8,7717938
1 NRWA / GBP
4,2719775
1 NRWA / EUR
4,8985342
1 NRWA / USD
$5,69597
1 NRWA / MYR
RM24,0939531
1 NRWA / TRY
231,6550999
1 NRWA / JPY
¥837,30759
1 NRWA / ARS
ARS$7.697,2490595
1 NRWA / RUB
453,0004941
1 NRWA / INR
497,3721004
1 NRWA / IDR
Rp93.376,5424368
1 NRWA / KRW
7.878,2100264
1 NRWA / PHP
327,1765168
1 NRWA / EGP
￡E.273,0078421
1 NRWA / BRL
R$31,6126335
1 NRWA / CAD
C$7,8034789
1 NRWA / BDT
687,6174984
1 NRWA / NGN
8.617,1482145
1 NRWA / UAH
235,0726819
1 NRWA / VES
Bs700,60431
1 NRWA / CLP
$5.525,0909
1 NRWA / PKR
Rs1.595,9538343
1 NRWA / KZT
3.052,470323
1 NRWA / THB
฿184,8342265
1 NRWA / TWD
NT$169,9677448
1 NRWA / AED
د.إ20,9042099
1 NRWA / CHF
Fr4,556776
1 NRWA / HKD
HK$44,6564048
1 NRWA / MAD
.د.م51,4915688
1 NRWA / MXN
$107,3120748
1 NRWA / PLN
20,9611696
1 NRWA / RON
лв24,9483486
1 NRWA / SEK
kr54,9661105
1 NRWA / BGN
лв9,5692296
1 NRWA / HUF
Ft1.958,6732039
1 NRWA / CZK
120,8684834
1 NRWA / KWD
د.ك1,72587891
1 NRWA / ILS
19,4232577

NovaTrade RWA Kaynağı

NovaTrade RWA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi NovaTrade RWA Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NRWA
NRWA
USD
USD

1 NRWA = 5,69597 USD

Al-Sat

NRWAUSDT
$5,69597
$5,69597$5,69597
+%4,45

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