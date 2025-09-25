Bugünkü canlı Nyx Eternal fiyatı 0.00476 USD. NYX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NYX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Nyx Eternal fiyatı 0.00476 USD. NYX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NYX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Nyx Eternal Fiyatı(NYX)

1 NYX / USD Canlı Fiyatı:

Nyx Eternal (NYX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:35:20 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
-%12,10

+%134,25

+%138,00

+%138,00

Nyx Eternal (NYX) canlı fiyatı $ 0,00476. NYX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002 ve en yüksek $ 0,00674 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NYX için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NYX son bir saatte -%12,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%134,25 ve son 7 günde +%138,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nyx Eternal (NYX) Piyasa Bilgileri

$ 26,71K
$ 26,71K$ 26,71K

SOL

Şu anki Nyx Eternal piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 26,71K. Dolaşımdaki NYX arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Nyx Eternal (NYX) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Nyx Eternal fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,002685+%134,25
30 Gün$ +0,00276+%138,00
60 Gün$ +0,00276+%138,00
90 Gün$ +0,00276+%138,00
Bugünkü Nyx Eternal Fiyatı Değişimi

Bugün, NYX, $ +0,002685 (+%134,25) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Nyx Eternal 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00276 (+%138,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Nyx Eternal 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NYX değişimi $ +0,00276 (+%138,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Nyx Eternal 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00276 (+%138,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Nyx Eternal (NYX) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Nyx Eternal Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Nyx Eternal (NYX) Nedir?

Nyx Eternal, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Nyx Eternal yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NYX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Nyx Eternal hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Nyx Eternal satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Nyx Eternal Fiyat Tahmini (USD)

Nyx Eternal (NYX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nyx Eternal (NYX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nyx Eternal için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nyx Eternal fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Nyx Eternal (NYX) Token Ekonomisi

Nyx Eternal (NYX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NYX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Nyx Eternal (NYX) Satın Alma

Nasıl Nyx Eternal satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Nyx Eternal Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NYX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nyx Eternal Kaynağı

Nyx Eternal hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nyx Eternal Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nyx Eternal (NYX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NYX fiyatı, 0,00476 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NYX / USD güncel fiyatı nedir?
NYX / USD güncel fiyatı $ 0,00476. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nyx Eternal varlığının piyasa değeri nedir?
NYX piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NYX arzı nedir?
Dolaşımdaki NYX arzı, -- USD.
NYX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NYX, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NYX fiyatı (ATL) nedir?
NYX, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
NYX işlem hacmi nedir?
NYX için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 26,71K USD.
NYX bu yıl daha da yükselir mi?
NYX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NYX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:35:20 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

