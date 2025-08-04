Oasys Token (OAS) Nedir?

Oasys blok zinciri, Square Enix, NetMarble gibi ünlü oyun stüdyolarının ortaklığıyla oyun oynamak için optimize edilmiş EVM uyumlu bir halka açık blok zinciridir. OAS, Oasys blok zincirinin yerel tokenidir.

Oasys Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Oasys Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Oasys Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Oasys Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OAS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Oasys Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Oasys Token Fiyat Geçmişi

OAS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OAS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Oasys Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Oasys Token (OAS) Token Ekonomisi

Oasys Token (OAS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OAS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Oasys Token (OAS) Satın Alma

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OAS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OAS / VND ₫ 313,41165 1 OAS / AUD A$ 0,0183414 1 OAS / GBP ￡ 0,0089325 1 OAS / EUR € 0,0102426 1 OAS / USD $ 0,01191 1 OAS / MYR RM 0,0503793 1 OAS / TRY ₺ 0,4843797 1 OAS / JPY ¥ 1,75077 1 OAS / ARS ARS$ 16,2482175 1 OAS / RUB ₽ 0,951609 1 OAS / INR ₹ 1,0422441 1 OAS / IDR Rp 195,2458704 1 OAS / KRW ₩ 16,4958264 1 OAS / PHP ₱ 0,6835149 1 OAS / EGP ￡E. 0,578826 1 OAS / BRL R$ 0,0663387 1 OAS / CAD C$ 0,0163167 1 OAS / BDT ৳ 1,4377752 1 OAS / NGN ₦ 18,0180435 1 OAS / UAH ₴ 0,4915257 1 OAS / VES Bs 1,46493 1 OAS / CLP $ 11,5527 1 OAS / PKR Rs 3,3370629 1 OAS / KZT ₸ 6,382569 1 OAS / THB ฿ 0,3867177 1 OAS / TWD NT$ 0,3557517 1 OAS / AED د.إ 0,0437097 1 OAS / CHF Fr 0,009528 1 OAS / HKD HK$ 0,0933744 1 OAS / MAD .د.م 0,1076664 1 OAS / MXN $ 0,2242653 1 OAS / PLN zł 0,0439479 1 OAS / RON лв 0,0521658 1 OAS / SEK kr 0,1150506 1 OAS / BGN лв 0,0200088 1 OAS / HUF Ft 4,0997793 1 OAS / CZK Kč 0,2528493 1 OAS / KWD د.ك 0,00363255 1 OAS / ILS ₪ 0,0407322

Oasys Token Kaynağı

Oasys Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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