Origin (OGN) Bugünkü Teknik Analizi Origin Analiz sayfası, OGN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Origin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Origin (OGN) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01613 -- -%5,90 +%6,67 -%31,19

Origin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Origin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 13 Nötr 5 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 11 Nötr 2 Alış 1 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 3 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01608 0,01608 R2 0,01608 0,01607 R1 0,01607 0,01607 PP 0,01607 0,01607 S1 0,01606 0,01606 S2 0,01606 0,01606 S3 0,01605 0,01606

Origin Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,16M $1,34 M $1,50 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,06 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,12 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,10 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Origin Sermaye Akışı Net Giriş OGNUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,03 M 0,02 2026-07-26 -$0,01 M 0,02 2026-07-25 -$0,03 M 0,02 2026-07-24 -$0,02 M 0,02 2026-07-23 -$0,01 M 0,02 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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