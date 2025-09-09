OKAY Hakkında Daha Fazla Bilgi

OKAYFUN Logosu

OKAYFUN Fiyatı(OKAY)

1 OKAY / USD Canlı Fiyatı:

$0,0015
$0,0015$0,0015
+%66,661D
USD
OKAYFUN (OKAY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 20:31:01 (UTC+8)

OKAYFUN (OKAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0009
$ 0,0009$ 0,0009
24 sa Düşük
$ 0,00652
$ 0,00652$ 0,00652
24 sa Yüksek

$ 0,0009
$ 0,0009$ 0,0009

$ 0,00652
$ 0,00652$ 0,00652

OKAYFUN (OKAY) canlı fiyatı $ 0,0015. OKAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0009 ve en yüksek $ 0,00652 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OKAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OKAY son bir saatte +%66,66 değişim gösterdi, 24 saatte +%66,66 ve son 7 günde +%66,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OKAYFUN (OKAY) Piyasa Bilgileri

$ 9,46K
$ 9,46K$ 9,46K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

XLAYER

Şu anki OKAYFUN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 9,46K. Dolaşımdaki OKAY arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

OKAYFUN (OKAY) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için OKAYFUN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00059996+%66,66
30 Gün$ +0,0006+%66,66
60 Gün$ +0,0006+%66,66
90 Gün$ +0,0006+%66,66
Bugünkü OKAYFUN Fiyatı Değişimi

Bugün, OKAY, $ +0,00059996 (+%66,66) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

OKAYFUN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0006 (+%66,66) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

OKAYFUN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, OKAY değişimi $ +0,0006 (+%66,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

OKAYFUN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0006 (+%66,66) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

OKAYFUN (OKAY) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

OKAYFUN Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

OKAYFUN (OKAY) Nedir?

OKAYFUN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OKAYFUN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- OKAY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OKAYFUN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, OKAYFUN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

OKAYFUN Fiyat Tahmini (USD)

OKAYFUN (OKAY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? OKAYFUN (OKAY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak OKAYFUN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

OKAYFUN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OKAYFUN (OKAY) Token Ekonomisi

OKAYFUN (OKAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OKAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OKAYFUN (OKAY) Satın Alma

Nasıl OKAYFUN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım OKAYFUN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

OKAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OKAYFUN(OKAY) / VND
39,4725
1 OKAYFUN(OKAY) / AUD
A$0,002265
1 OKAYFUN(OKAY) / GBP
0,001095
1 OKAYFUN(OKAY) / EUR
0,001275
1 OKAYFUN(OKAY) / USD
$0,0015
1 OKAYFUN(OKAY) / MYR
RM0,0063
1 OKAYFUN(OKAY) / TRY
0,061905
1 OKAYFUN(OKAY) / JPY
¥0,219
1 OKAYFUN(OKAY) / ARS
ARS$2,133705
1 OKAYFUN(OKAY) / RUB
0,125625
1 OKAYFUN(OKAY) / INR
0,132255
1 OKAYFUN(OKAY) / IDR
Rp24,59016
1 OKAYFUN(OKAY) / KRW
2,08044
1 OKAYFUN(OKAY) / PHP
0,08532
1 OKAYFUN(OKAY) / EGP
￡E.0,07203
1 OKAYFUN(OKAY) / BRL
R$0,00813
1 OKAYFUN(OKAY) / CAD
C$0,00207
1 OKAYFUN(OKAY) / BDT
0,182565
1 OKAYFUN(OKAY) / NGN
2,262435
1 OKAYFUN(OKAY) / COP
$5,9055
1 OKAYFUN(OKAY) / ZAR
R.0,026235
1 OKAYFUN(OKAY) / UAH
0,06177
1 OKAYFUN(OKAY) / VES
Bs0,2295
1 OKAYFUN(OKAY) / CLP
$1,452
1 OKAYFUN(OKAY) / PKR
Rs0,42576
1 OKAYFUN(OKAY) / KZT
0,80514
1 OKAYFUN(OKAY) / THB
฿0,047505
1 OKAYFUN(OKAY) / TWD
NT$0,045435
1 OKAYFUN(OKAY) / AED
د.إ0,005505
1 OKAYFUN(OKAY) / CHF
Fr0,001185
1 OKAYFUN(OKAY) / HKD
HK$0,01167
1 OKAYFUN(OKAY) / AMD
֏0,572955
1 OKAYFUN(OKAY) / MAD
.د.م0,013485
1 OKAYFUN(OKAY) / MXN
$0,02793
1 OKAYFUN(OKAY) / SAR
ريال0,005625
1 OKAYFUN(OKAY) / PLN
0,00543
1 OKAYFUN(OKAY) / RON
лв0,00648
1 OKAYFUN(OKAY) / SEK
kr0,01404
1 OKAYFUN(OKAY) / BGN
лв0,00249
1 OKAYFUN(OKAY) / HUF
Ft0,5025
1 OKAYFUN(OKAY) / CZK
0,031065
1 OKAYFUN(OKAY) / KWD
د.ك0,0004575
1 OKAYFUN(OKAY) / ILS
0,004995
1 OKAYFUN(OKAY) / AOA
Kz1,367355
1 OKAYFUN(OKAY) / BHD
.د.ب0,0005655
1 OKAYFUN(OKAY) / BMD
$0,0015
1 OKAYFUN(OKAY) / DKK
kr0,009525
1 OKAYFUN(OKAY) / HNL
L0,039285
1 OKAYFUN(OKAY) / MUR
0,068715
1 OKAYFUN(OKAY) / NAD
$0,02619
1 OKAYFUN(OKAY) / NOK
kr0,014955
1 OKAYFUN(OKAY) / NZD
$0,00252
1 OKAYFUN(OKAY) / PAB
B/.0,0015
1 OKAYFUN(OKAY) / PGK
K0,006345
1 OKAYFUN(OKAY) / QAR
ر.ق0,00546
1 OKAYFUN(OKAY) / RSD
дин.0,14967

OKAYFUN Kaynağı

OKAYFUN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OKAYFUN Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü OKAYFUN (OKAY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OKAY fiyatı, 0,0015 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OKAY / USD güncel fiyatı nedir?
OKAY / USD güncel fiyatı $ 0,0015. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
OKAYFUN varlığının piyasa değeri nedir?
OKAY piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OKAY arzı nedir?
Dolaşımdaki OKAY arzı, -- USD.
OKAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OKAY, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OKAY fiyatı (ATL) nedir?
OKAY, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
OKAY işlem hacmi nedir?
OKAY için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 9,46K USD.
OKAY bu yıl daha da yükselir mi?
OKAY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OKAY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 20:31:01 (UTC+8)

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

