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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere OKB hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere OKB hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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OKB (OKB) Bugünkü Teknik Analizi

OKB (OKB) Bugünkü Teknik Analizi

OKB Analiz sayfası, OKB tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. OKB projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

OKB (OKB) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$85,206--+%4,64+%5,49+%2,75
OKB Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

OKB Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, OKB için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 4
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 0Alış 8
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
85,0233
85,0166
R2
85,0166
85,0128
R1
85,0133
85,0104
PP
85,0066
85,0066
S1
85,0033
85,0028
S2
84,9966
85,0004
S3
84,9933
84,9966

OKB Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,03M
$1,64 M
$1,61 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,18 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,19 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,47 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,47 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

OKB Sermaye Akışı

Net GirişOKBUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$1,01 M85,11
2026-07-26$0,33 M84,71
2026-07-25$0,05 M82,41
2026-07-24-$0,51 M82,04
2026-07-23$0,61 M82,91

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

OKB Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de OKB (OKB) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı OKB fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
OKB/USDT
$85,206
$85,206$85,206
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

OKB / USD Hesaplayıcı

Miktar

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 85,206 USD

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