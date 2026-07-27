OKB (OKB) Bugünkü Teknik Analizi OKB Analiz sayfası, OKB tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. OKB projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

OKB (OKB) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $85,206 -- +%4,64 +%5,49 +%2,75

OKB Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, OKB için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 4 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 0 Alış 8 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 85,0233 85,0166 R2 85,0166 85,0128 R1 85,0133 85,0104 PP 85,0066 85,0066 S1 85,0033 85,0028 S2 84,9966 85,0004 S3 84,9933 84,9966

OKB Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,03M $1,64 M $1,61 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,18 M 3 Günlük Aktif Satış $0,19 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,47 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,47 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. OKB Sermaye Akışı Net Giriş OKBUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $1,01 M 85,11 2026-07-26 $0,33 M 84,71 2026-07-25 $0,05 M 82,41 2026-07-24 -$0,51 M 82,04 2026-07-23 $0,61 M 82,91 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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