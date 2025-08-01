OMNIA Protocol (OMNIA) Nedir?

OMNIA Protocol, dePIN ve toplamaya öncelik veren bir RPC sağlayıcısıdır. MEV stratejilerini kullanarak, cüzdanlar, dApp'ler ve DEX'ler dâhil olmak üzere Web3'teki kullanıcıların ve B2C platformlarının altyapıdan para kazanmadan yararlanmasını sağlıyoruz. OMNIA Protokolü arkanızdadır, sizi gerçek zamanlı olarak ön çalıştırma ve hatta dolandırıcılık girişimlerinden korur.

OMNIA Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OMNIA Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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OMNIA Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OMNIA Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OMNIA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OMNIA Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OMNIA Protocol Fiyat Geçmişi

OMNIA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OMNIA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OMNIA Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OMNIA Protocol (OMNIA) Token Ekonomisi

OMNIA Protocol (OMNIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMNIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OMNIA Protocol (OMNIA) Satın Alma

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OMNIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OMNIA / VND ₫ 291.5702 1 OMNIA / AUD A$ 0.0170632 1 OMNIA / GBP ￡ 0.00831 1 OMNIA / EUR € 0.0095288 1 OMNIA / USD $ 0.01108 1 OMNIA / MYR RM 0.0469792 1 OMNIA / TRY ₺ 0.4507344 1 OMNIA / JPY ¥ 1.62876 1 OMNIA / ARS ARS$ 14.9931236 1 OMNIA / RUB ₽ 0.8816356 1 OMNIA / INR ₹ 0.9658436 1 OMNIA / IDR Rp 181.6393152 1 OMNIA / KRW ₩ 15.3462432 1 OMNIA / PHP ₱ 0.6373216 1 OMNIA / EGP ￡E. 0.5315076 1 OMNIA / BRL R$ 0.0612724 1 OMNIA / CAD C$ 0.0151796 1 OMNIA / BDT ৳ 1.3375776 1 OMNIA / NGN ₦ 16.762378 1 OMNIA / UAH ₴ 0.4572716 1 OMNIA / VES Bs 1.36284 1 OMNIA / CLP $ 10.7476 1 OMNIA / PKR Rs 3.1045052 1 OMNIA / KZT ₸ 5.937772 1 OMNIA / THB ฿ 0.3596568 1 OMNIA / TWD NT$ 0.3308488 1 OMNIA / AED د.إ 0.0406636 1 OMNIA / CHF Fr 0.008864 1 OMNIA / HKD HK$ 0.0868672 1 OMNIA / MAD .د.م 0.1001632 1 OMNIA / MXN $ 0.2087472 1 OMNIA / PLN zł 0.0407744 1 OMNIA / RON лв 0.0485304 1 OMNIA / SEK kr 0.1070328 1 OMNIA / BGN лв 0.0186144 1 OMNIA / HUF Ft 3.8127388 1 OMNIA / CZK Kč 0.2352284 1 OMNIA / KWD د.ك 0.00335724 1 OMNIA / ILS ₪ 0.0377828

OMNIA Protocol Kaynağı

OMNIA Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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