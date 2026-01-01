BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ondo hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ondo hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ONDO Hakkında Daha Fazla Bilgi

ONDO Fiyat Bilgileri

ONDO Nedir

ONDO Whitepaper

ONDO Resmi Websitesi

ONDO Token Ekonomisi

ONDO Fiyat Tahmini

ONDO Fiyat Geçmişi

ONDO Satın Alma Kılavuzu

ONDO / İtibari Para Dönüştürücüsü

ONDO Spot

ONDO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Ondo (ONDO) Bugünkü Teknik Analizi

Ondo (ONDO) Bugünkü Teknik Analizi

Ondo Analiz sayfası, ONDO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ondo projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Ondo (ONDO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,39605---%10,69-%14,56-%50,08
Ondo Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Ondo için YZ Günlük Analizi

Ondo için Bugünkü Analiz 2026-01-13

  • Token Kilit Açılımının Etkisi: ONDO yaklaşık 762 milyon ABD doları değerinde token kilidi açacak, piyasa genelinde kısa vadeli satış baskısının artacağı öngörülüyor; son 5 günde fon çıkışı devam etti, toplamda 3.4 milyon USDT’nin üzerinde net çıkış yaşandı, kısa vadede fiyatın baskı altında kalması bekleniyor.
  • Uzun Pozisyonlar Baskın: Platform genelinde uzun-kısa pozisyon oranı yaklaşık 7.8:1, elit hesaplarda oran yaklaşık 5:1, bu da kurumların halen yükseliş beklentisini koruduğunu gösteriyor; ancak aktif alım-satım oranı büyük dalgalanma gösteriyor (0.29~1.45 aralığında), kısa vadeli duyarlılık istikrarsız; aynı zamanda günlük düşüş oranı -%2.17, bu durumun kısmi kâr realizasyonuna işaret edebileceği düşünülüyor.
  • Sosyal Medya ve Piyasa Duyarlılığı: Sosyal medyada yükseliş yönlü skor yaklaşık %60.8, düşüş yönlü skor ise %39.2; ancak piyasa korku endeksi yalnızca 26 seviyesinde, bu durum genel olarak temkinli bir duruşu yansıtıyor; küresel piyasa AHR999=0.56, nötrden soğuğa yakın bölgede, ONDO’nun kısa vadede güçlü bir toparlanma ivmesi kazanması zor görünüyor.

Ondo için Dünkü Analiz 2026-01-12

  • Token Kilidinin Etkisi: ONDO yaklaşık 762 milyon USD tutarında büyük bir token kilidi açılımına hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinde düşüş beklentisi %39.24 seviyesinde. Kilit açılımı sonrası satış baskısı görülebilir, kısa vadede fiyat üzerinde baskı oluşabilir.
  • Sermaye Akışı ve Oranlar: Son 5 günde net sermaye girişi sürekli negatif (yaklaşık -3.2 milyon USD), vadeli işlemler fonlama oranı -0.000137; pozisyonlar çoğunlukla düşüş yönlü. Piyasa ONDO'yu kısa pozisyonla işlemeye meyilli, fiyatın düşüş riski artıyor.
  • Uzun Kısa Pozisyon Dağılımı: Normal hesaplarda uzun/kısa oranı 7.6’nın üzerinde kalırken, elit hesaplarda uzun pozisyon oranı yaklaşık %82. Ancak aktif alım oranında sert dalgalanmalar görülüyor (en yüksek 1.45, en düşük 0.29), bu durum yüksek kaldıraçlı fonların fiyat yükseltip satış yaptığı evreyi gösteriyor; kısa vadeli oynaklık artıyor.

Ondo Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Ondo (ONDO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ondo fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ONDO/USDC
$0,3951
$0,3951$0,3951
-%0,12
%0,00 (USDT)
ONDO/USDT
$0,39605
$0,39605$0,39605
+%0,09
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ONDO / USD Hesaplayıcı

Miktar

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0,39605 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.