Ondo (ONDO) Bugünkü Teknik Analizi
Ondo Analiz sayfası, ONDO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ondo projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Ondo (ONDO) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,39605
|--
|-%10,69
|-%14,56
|-%50,08
Ondo için YZ Günlük Analizi
Ondo için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Token Kilit Açılımının Etkisi: ONDO yaklaşık 762 milyon ABD doları değerinde token kilidi açacak, piyasa genelinde kısa vadeli satış baskısının artacağı öngörülüyor; son 5 günde fon çıkışı devam etti, toplamda 3.4 milyon USDT’nin üzerinde net çıkış yaşandı, kısa vadede fiyatın baskı altında kalması bekleniyor.
- Uzun Pozisyonlar Baskın: Platform genelinde uzun-kısa pozisyon oranı yaklaşık 7.8:1, elit hesaplarda oran yaklaşık 5:1, bu da kurumların halen yükseliş beklentisini koruduğunu gösteriyor; ancak aktif alım-satım oranı büyük dalgalanma gösteriyor (0.29~1.45 aralığında), kısa vadeli duyarlılık istikrarsız; aynı zamanda günlük düşüş oranı -%2.17, bu durumun kısmi kâr realizasyonuna işaret edebileceği düşünülüyor.
- Sosyal Medya ve Piyasa Duyarlılığı: Sosyal medyada yükseliş yönlü skor yaklaşık %60.8, düşüş yönlü skor ise %39.2; ancak piyasa korku endeksi yalnızca 26 seviyesinde, bu durum genel olarak temkinli bir duruşu yansıtıyor; küresel piyasa AHR999=0.56, nötrden soğuğa yakın bölgede, ONDO’nun kısa vadede güçlü bir toparlanma ivmesi kazanması zor görünüyor.
Ondo için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Token Kilidinin Etkisi: ONDO yaklaşık 762 milyon USD tutarında büyük bir token kilidi açılımına hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinde düşüş beklentisi %39.24 seviyesinde. Kilit açılımı sonrası satış baskısı görülebilir, kısa vadede fiyat üzerinde baskı oluşabilir.
- Sermaye Akışı ve Oranlar: Son 5 günde net sermaye girişi sürekli negatif (yaklaşık -3.2 milyon USD), vadeli işlemler fonlama oranı -0.000137; pozisyonlar çoğunlukla düşüş yönlü. Piyasa ONDO'yu kısa pozisyonla işlemeye meyilli, fiyatın düşüş riski artıyor.
- Uzun Kısa Pozisyon Dağılımı: Normal hesaplarda uzun/kısa oranı 7.6’nın üzerinde kalırken, elit hesaplarda uzun pozisyon oranı yaklaşık %82. Ancak aktif alım oranında sert dalgalanmalar görülüyor (en yüksek 1.45, en düşük 0.29), bu durum yüksek kaldıraçlı fonların fiyat yükseltip satış yaptığı evreyi gösteriyor; kısa vadeli oynaklık artıyor.
Ondo Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Ondo (ONDO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ondo fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.