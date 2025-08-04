Ondo DeFAI (ONDOAI) Nedir?

DeFAI araçları, finansal istikrar, enflasyona dayanıklı performans ve sorunsuz ölçeklenebilirlik sağlayan T-bill destekli istikrarlı varlık olan OndoUSD ile eşleştirildi. Ondo DeFAI, 24 Trilyon Dolarlık T-Bill Piyasası ile Multi-Trilyon Dolarlık Yapay Zeka Piyasası Arasında Köprü Kuruyor. Ondo DeFAI, ONDO üzerine inşa edilmiş çığır açan DeFAI Katman-2'dir. Ondo DeFAI, kullanıcıları sorunsuz portföy yönetimi, likidite çözümleri ve ölçeklenebilir finansal otomasyon için enflasyona dayanıklı yapay zeka aracıları ve araçları ile güçlendirir.

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Ondo DeFAI Fiyat Geleceği Tahmini

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Ondo DeFAI Fiyat Geçmişi

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Ondo DeFAI (ONDOAI) Token Ekonomisi

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Ondo DeFAI (ONDOAI) Satın Alma

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ONDOAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONDOAI / VND ₫ 11,15756 1 ONDOAI / AUD A$ 0,00065296 1 ONDOAI / GBP ￡ 0,000318 1 ONDOAI / EUR € 0,00036464 1 ONDOAI / USD $ 0,000424 1 ONDOAI / MYR RM 0,00179352 1 ONDOAI / TRY ₺ 0,01724408 1 ONDOAI / JPY ¥ 0,062328 1 ONDOAI / ARS ARS$ 0,578442 1 ONDOAI / RUB ₽ 0,0338776 1 ONDOAI / INR ₹ 0,03710424 1 ONDOAI / IDR Rp 6,95081856 1 ONDOAI / KRW ₩ 0,58725696 1 ONDOAI / PHP ₱ 0,02433336 1 ONDOAI / EGP ￡E. 0,0206064 1 ONDOAI / BRL R$ 0,00236168 1 ONDOAI / CAD C$ 0,00058088 1 ONDOAI / BDT ৳ 0,05118528 1 ONDOAI / NGN ₦ 0,6414484 1 ONDOAI / UAH ₴ 0,01749848 1 ONDOAI / VES Bs 0,052152 1 ONDOAI / CLP $ 0,41128 1 ONDOAI / PKR Rs 0,11880056 1 ONDOAI / KZT ₸ 0,2272216 1 ONDOAI / THB ฿ 0,01376728 1 ONDOAI / TWD NT$ 0,01266488 1 ONDOAI / AED د.إ 0,00155608 1 ONDOAI / CHF Fr 0,0003392 1 ONDOAI / HKD HK$ 0,00332416 1 ONDOAI / MAD .د.م 0,00383296 1 ONDOAI / MXN $ 0,00798392 1 ONDOAI / PLN zł 0,00156456 1 ONDOAI / RON лв 0,00185712 1 ONDOAI / SEK kr 0,00409584 1 ONDOAI / BGN лв 0,00071232 1 ONDOAI / HUF Ft 0,14595352 1 ONDOAI / CZK Kč 0,00900152 1 ONDOAI / KWD د.ك 0,00012932 1 ONDOAI / ILS ₪ 0,00145008

Ondo DeFAI Kaynağı

Ondo DeFAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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