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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ontology Gas hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ontology Gas hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Ontology Gas (ONG) Bugünkü Teknik Analizi

Ontology Gas (ONG) Bugünkü Teknik Analizi

Ontology Gas Analiz sayfası, ONG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ontology Gas projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Ontology Gas (ONG) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04396---%7,26-%1,51-%41,76
Ontology Gas Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Ontology Gas Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Ontology Gas için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 12
Nötr 7
Alış 7
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 10Nötr 3Alış 1
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 4Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04374
0,04373
R2
0,04373
0,04372
R1
0,04372
0,04372
PP
0,04371
0,04371
S1
0,0437
0,0437
S2
0,04369
0,0437
S3
0,04368
0,04369

Ontology Gas Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,91M
$5,81 M
$4,90 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,03 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,03 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Ontology Gas Sermaye Akışı

Net GirişONGUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,03 M0,04
2026-07-26$0,00 M0,05
2026-07-25$0,12 M0,05
2026-07-24-$0,03 M0,04
2026-07-23-$0,01 M0,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Ontology Gas Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Ontology Gas (ONG) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ontology Gas fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ONG/USDT
$0,04396
$0,04396$0,04396
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ONG / USD Hesaplayıcı

Miktar

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0,04396 USD

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