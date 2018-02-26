Ontology Token (ONT) Bugünkü Teknik Analizi Ontology Token Analiz sayfası, ONT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ontology Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Ontology Token (ONT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04101 -- -%2,11 -%4,28 -%43,41

Ontology Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Ontology Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 2 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 2 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04096 0,04095 R2 0,04095 0,04094 R1 0,04094 0,04094 PP 0,04093 0,04093 S1 0,04092 0,04092 S2 0,04091 0,04092 S3 0,0409 0,04091

Ontology Token Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,09M $1,42 M $1,51 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,17 M 3 Günlük Aktif Satış $0,18 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,29 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,29 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Ontology Token Sermaye Akışı Net Giriş ONTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,03 M 0,04 2026-07-26 -$0,06 M 0,04 2026-07-25 -$0,02 M 0,04 2026-07-24 -$0,05 M 0,04 2026-07-23 -$0,08 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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