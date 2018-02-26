Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ontology Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Ontology Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ONT Hakkında Daha Fazla Bilgi

ONT Fiyat Bilgileri

ONT Nedir

ONT Whitepaper

ONT Resmi Websitesi

ONT Token Ekonomisi

ONT Fiyat Tahmini

ONT Fiyat Geçmişi

ONT Satın Alma Kılavuzu

ONT / İtibari Para Dönüştürücüsü

ONT Spot

ONT USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Ontology Token (ONT) Bugünkü Teknik Analizi

Ontology Token (ONT) Bugünkü Teknik Analizi

Ontology Token Analiz sayfası, ONT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Ontology Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Ontology Token (ONT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04101---%2,11-%4,28-%43,41
Ontology Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Ontology Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Ontology Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 2
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04096
0,04095
R2
0,04095
0,04094
R1
0,04094
0,04094
PP
0,04093
0,04093
S1
0,04092
0,04092
S2
0,04091
0,04092
S3
0,0409
0,04091

Ontology Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,09M
$1,42 M
$1,51 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,17 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,18 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,29 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,29 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Ontology Token Sermaye Akışı

Net GirişONTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,03 M0,04
2026-07-26-$0,06 M0,04
2026-07-25-$0,02 M0,04
2026-07-24-$0,05 M0,04
2026-07-23-$0,08 M0,04

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Ontology Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Ontology Token (ONT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Ontology Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ONT/USDT
$0,04096
$0,04096$0,04096
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ONT / USD Hesaplayıcı

Miktar

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0,04101 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.