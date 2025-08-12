ORANGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

The Orange Era Logosu

The Orange Era Fiyatı(ORANGE)

The Orange Era (ORANGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,006429
$0,006429$0,006429
+%114,301D
USD

ORANGE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

The Orange Era (ORANGE), şu anda 0,006586 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. ORANGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

The Orange Era Ana Piyasa Performansı:

$ 19,51K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%114,30
The Orange Era 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ORANGE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ORANGE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ORANGE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için The Orange Era fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003429+%114,30
30 Gün$ +0,003586+%119,53
60 Gün$ +0,003586+%119,53
90 Gün$ +0,003586+%119,53
Bugünkü The Orange Era Fiyatı Değişimi

Bugün, ORANGE, $ +0,003429 (+%114,30) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

The Orange Era 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003586 (+%119,53) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

The Orange Era 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ORANGE değişimi $ +0,003586 (+%119,53) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

The Orange Era 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003586 (+%119,53) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ORANGE Fiyat Bilgisi

En güncel The Orange Era fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,003
$ 0,003

$ 0,008786
$ 0,008786

$ 0,008786
$ 0,008786

-%22,52

+%114,30

+%119,53

ORANGE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
----

$ 19,51K
$ 19,51K

--
----

The Orange Era (ORANGE) Nedir?

The Orange Era, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, The Orange Era yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ORANGE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda The Orange Era hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, The Orange Era satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

The Orange Era Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, The Orange Era, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ORANGE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen The Orange Era fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

The Orange Era Fiyat Geçmişi

ORANGE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ORANGE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen The Orange Era fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

The Orange Era (ORANGE) Token Ekonomisi

The Orange Era (ORANGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORANGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

The Orange Era (ORANGE) Satın Alma

Nasıl The Orange Era satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım The Orange Era Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ORANGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ORANGE / VND
173,31059
1 ORANGE / AUD
A$0,01007658
1 ORANGE / GBP
0,00487364
1 ORANGE / EUR
0,0055981
1 ORANGE / USD
$0,006586
1 ORANGE / MYR
RM0,02779292
1 ORANGE / TRY
0,2683795
1 ORANGE / JPY
¥0,974728
1 ORANGE / ARS
ARS$8,67718672
1 ORANGE / RUB
0,5232577
1 ORANGE / INR
0,5769336
1 ORANGE / IDR
Rp106,22579158
1 ORANGE / KRW
9,10922832
1 ORANGE / PHP
0,3747434
1 ORANGE / EGP
￡E.0,31882826
1 ORANGE / BRL
R$0,0355644
1 ORANGE / CAD
C$0,00902282
1 ORANGE / BDT
0,80105518
1 ORANGE / NGN
10,10121164
1 ORANGE / UAH
0,27325314
1 ORANGE / VES
Bs0,869352
1 ORANGE / CLP
$6,296216
1 ORANGE / PKR
Rs1,86989712
1 ORANGE / KZT
3,56190638
1 ORANGE / THB
฿0,21299124
1 ORANGE / TWD
NT$0,19731656
1 ORANGE / AED
د.إ0,02417062
1 ORANGE / CHF
Fr0,0052688
1 ORANGE / HKD
HK$0,05163424
1 ORANGE / AMD
֏2,52915572
1 ORANGE / MAD
.د.م0,05953744
1 ORANGE / MXN
$0,12236788
1 ORANGE / PLN
0,02397304
1 ORANGE / RON
лв0,02851738
1 ORANGE / SEK
kr0,06283044
1 ORANGE / BGN
лв0,01099862
1 ORANGE / HUF
Ft2,22949272
1 ORANGE / CZK
0,13791084
1 ORANGE / KWD
د.ك0,00200873
1 ORANGE / ILS
0,02245826

The Orange Era Kaynağı

The Orange Era hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Orange Era Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

ETH Gas Fees: Complete Guide to Ethereum Gas Tracker & Calculator

This comprehensive guide will explore everything you need to know about ETH gas fees, from basic concepts to advanced optimization strategies. You’ll learn how to track gas prices, calculate costs, and implement proven techniques to minimize your transaction expenses in today’s evolving Ethereum ecosystem.

August 12, 2025

Brevis Nedir? DeFi, DID ve Zincirler Arası Köprüleri Birbirine Bağlayan ZK Destekli Veri Altyapısı

Brevis, Web 3.0 uygulamaları için güvenli, verimli ve ölçeklenebilir veri erişimi ve hesaplama sağlamak üzere tasarlanmış, sıfır bilgi destekli, zincirler arası bir veri altyapısı platformudur.

August 12, 2025

How to Mine Ethereum? What You Need to Know About Ethereum Mining

This guide cuts through the confusion to explain exactly what happened to ethereum mining, why it ended, and what realistic alternatives exist for earning Ethereum in 2025.

August 12, 2025
Daha Fazla Görüntüle

$0,006586
