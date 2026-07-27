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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Orderly Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Orderly Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Orderly Network (ORDER) Bugünkü Teknik Analizi

Orderly Network (ORDER) Bugünkü Teknik Analizi

Orderly Network Analiz sayfası, ORDER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Orderly Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Orderly Network (ORDER) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,031--+%0,32-%11,94-%44,05
Orderly Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Orderly Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Orderly Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 5
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 0Alış 5
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 5Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,03094
0,03094
R2
0,03094
0,03093
R1
0,03093
0,03093
PP
0,03093
0,03093
S1
0,03092
0,03092
S2
0,03092
0,03092
S3
0,03091
0,03092

Orderly Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,24M
$3,14 M
$3,38 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,07 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,07 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,25 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Orderly Network Sermaye Akışı

Net GirişORDERUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,02 M0,03
2026-07-26$0,04 M0,03
2026-07-25$0,04 M0,03
2026-07-24$0,05 M0,04
2026-07-23$0,10 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Orderly Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Orderly Network (ORDER) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Orderly Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ORDER/USDT
$0,031
$0,031$0,031
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ORDER / USD Hesaplayıcı

Miktar

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0,031 USD

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