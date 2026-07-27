Orderly Network (ORDER) Bugünkü Teknik Analizi Orderly Network Analiz sayfası, ORDER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Orderly Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Orderly Network (ORDER) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,031 -- +%0,32 -%11,94 -%44,05

Orderly Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Orderly Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 5 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 0 Alış 5 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 5 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,03094 0,03094 R2 0,03094 0,03093 R1 0,03093 0,03093 PP 0,03093 0,03093 S1 0,03092 0,03092 S2 0,03092 0,03092 S3 0,03091 0,03092

Orderly Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,24M $3,14 M $3,38 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,07 M 3 Günlük Aktif Satış $0,07 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,25 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,24 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Orderly Network Sermaye Akışı Net Giriş ORDERUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,02 M 0,03 2026-07-26 $0,04 M 0,03 2026-07-25 $0,04 M 0,03 2026-07-24 $0,05 M 0,04 2026-07-23 $0,10 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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