Oshi / Yemen Riyali Dönüşüm Tablosu

OSHI / YER Dönüşüm Tablosu

YER / OSHI Dönüşüm Tablosu

  • 1 OSHI
    6,76 YER
  • 5 OSHI
    33,8 YER
  • 10 OSHI
    67,59 YER
  • 50 OSHI
    337,95 YER
  • 100 OSHI
    675,9 YER
  • 1 000 OSHI
    6 759,01 YER
  • 5 000 OSHI
    33 795,06 YER
  • 10 000 OSHI
    67 590,12 YER
  • 1 YER
    0,1479 OSHI
  • 5 YER
    0,7397 OSHI
  • 10 YER
    1,479 OSHI
  • 50 YER
    7,397 OSHI
  • 100 YER
    14,79 OSHI
  • 1 000 YER
    147,9 OSHI
  • 5 000 YER
    739,7 OSHI
  • 10 000 YER
    1 479 OSHI

Yemen Riyali Biriminden Oshi Fiyatı ve Piyasa İstatistikleri

Oshi (OSHI), şu anda ﷼‎ 6,76 YER seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0,36% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ﷼‎118,30M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ﷼‎0,00 YER şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Oshi Fiyatı sayfamıza göz atın.

0,00 YER

Dolaşım Arzı

118,30M

24 Saatlik İşlem Hacmi

0,00 YER

Piyasa Değeri

-0,36%

Fiyat Değişimi (1 Gün)

﷼ 0,02854

24 sa Yüksek

﷼ 0,028233

24 sa Düşük

Yukarıdaki OSHI - YER trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Oshi varlığının YER karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Oshi fiyatını kontrol edin.

OSHI / YER Dönüşüm Özeti

itibarıyla | 1 OSHI = 6,76 YER | 1 YER = 0,1479 OSHI

  • Bugün, 1 OSHI / YER dönüşüm oranı 6,76 YER kurundadır.

  • 5 OSHI satın almak için 33,8 YER gereklidir ve 10 OSHI değeri 67,59 YER olarak hesaplanır.

  • 1 YER, 0,1479 OSHI varlığına dönüştürülebilir.

  • 50 YER, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 7,397 OSHI varlığına dönüştürülebilir.

  • Son 7 gün içinde, 1 OSHI / YER karşısındaki dönüşüm oranı -3,68% değişti.

  • Son 24 saat içinde, oran -0,36% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 6 818 983 046 674 141 YER, en düşük seviye ise 6 745 632 388 113 212 YER olarak kaydedildi.

  • Bir ay önce, 1 OSHI değeri 7 407 699 732 974 252 YER idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -8,76% oranında bir değişimi temsil eder.

  • Son 90 gün içinde OSHI, -42 170 655 491 870 580 YER oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -5,88% oranında bir değişime yol açtı.

OSHI / YER Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri

Son 24 saat içinde, Oshi (OSHI), 6 745 632 388 113 212 YER ile 6 818 983 046 674 141 YER arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 6 611 833 141 226 824 YER ile 71 764 181 776 420 660 YER arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı OSHI / YER fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Son 24 SaatSon 7 GünSon 30 GünSon 90 Gün
En Yüksek﷼ 4,77﷼ 7,16﷼ 7,16﷼ 7,16
En Düşük﷼ 4,77﷼ 4,77﷼ 4,77﷼ 4,77
Ortalama﷼ 4,77﷼ 4,77﷼ 4,77﷼ 7,16
Volatilite+1,08%+8,18%+10,74%+16,29%
Değişim-0,37%-2,02%-8,75%-5,87%

2027 ve 2030 Yılları için YER Biriminden Oshi Fiyat Tahmini

Oshi fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel OSHI / YER tahminleri aşağıda verilmiştir:

2027 için OSHI Fiyat Tahmini

2027 yılına kadar, Oshi mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık ﷼‎7,1 değerine ulaşabilir.

2030 için OSHI Fiyat Tahmini

2030 yılına kadar, OSHI aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ﷼‎8,22 YER fiyatına yükselebilir.

Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Oshi Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.

Oshi Hakkında

OSHI / YER Piyasa Verileri

﷼ 6,7590123128018504329
﷼ 6,7590123128018504329﷼ 6,7590123128018504329

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MATIC

Güncel OSHI / YER Dönüşüm Oranı

Bugünkü Oshi (OSHI) fiyatı ﷼ 6,7590123128018504329 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OSHI / YER dönüşüm oranı OSHI başına ﷼ 6,7590123128018504329 şeklindedir.

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Kripto FiyatıKripto Fiyat TahminiNasıl Kripto Alınır

MEXC'deki Mevcut OSHI İşlem Çiftleri

Spot

Fiyat
Daha Fazla Spot İşlem Çifti
OSHI/USDT
OSHI/USDT
0,02Al-Sat

Yukarıdaki tablo, OSHI Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Oshi varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan OSHI varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.

Vadeli İşlem

Fiyat
Daha Fazla Vadeli İşlem Çifti
TOSHIUSDT
TOSHIUSDTSürekli
--Al-Sat

Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden OSHI Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Oshi Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.

3 Kolay Adımda YER ile Oshi Satın Alın

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OSHI ve YER için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler

Oshi (OSHI) ile USD: Piyasa Karşılaştırması

Oshi Fiyatının Genel Görünümü

  • Güncel Fiyat (USD): $0,028289
  • 7 Günlük Değişim: ‎-3,68%
  • 30 Günlük Trend: ‎-8,76%

Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?

Kripto piyasaları oldukça dinamiktir. Fiyatlar aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hızlı bir şekilde değişebilir:
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
  • Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
  • Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
  • Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.

Neden Önemli

OSHI kriptosundan veya kriptosuna dönüştürüyorsanız, kısa vadeli fiyat trendleri alacağınız tutarı etkileyebilir.
  • Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
  • Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.

USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası

OSHI dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.

Dolayısıyla, YER para birimine dönüştürseniz bile, OSHI kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[OSHI Fiyatı] [OSHI / USD]

Yemen Riyali (YER) ile USD: Piyasa Görünümü

Dönüşüm Kuruna Genel Bakış

  • Güncel Oran (YER/USD): --
  • 7 Günlük Değişim: ‎--
  • 30 Günlük Trend: ‎--

Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?

Dönüştürme kurları, küresel pazardaki arz ve talep nedeniyle hareket eder. Başlıca etkenler şunları içerir:
  • Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
  • Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.

Neden Önemli

OSHI genellikle USD cinsinden değerlendiğinden, YER ile USD arasındaki değişimler OSHI / YER kurunu etkiler.
  • Daha güçlü bir YER para birimi, aynı tutarda OSHI almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
  • Daha zayıf bir YER para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.

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OSHI ile YER Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Oshi (OSHI) ile Yemen Riyali (YER) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. OSHI ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

    1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler

    Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve OSHI varlığının YER karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.

    2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik

    Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve YER arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.

    3. YER Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler

    Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler YER varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle YER zayıfladığında, yatırımcılar OSHI gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.

    4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri

    Oshi gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.

    5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri

    Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda OSHI varlığına yönelik talep artabilir ve bu da YER para birimine dönüşümünü etkileyebilir.

Hemen OSHI Kriptosunu YER Birimine Dönüştürün

En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı OSHI / YER dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. OSHI / YER dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?

    OSHI ile YER arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, OSHI varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak YER birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.

  2. OSHI ile YER arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?

    OSHI ile YER arasındaki kur, Oshi ve Yemen Riyali varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.

  3. Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?

    Gösterilen OSHI / YER kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

  4. OSHI ile YER arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?

    Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

  5. OSHI ile YER arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?

    Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.

  6. Şu anda OSHI kriptosunu YER para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?

    Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.

  7. OSHI kriptosundan YER para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?

    Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.

  8. OSHI kriptosunun YER para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?

    Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle OSHI varlığının YER karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.

  9. Haberler ve düzenlemeler OSHI ile YER arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?

    Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, YER para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve OSHI sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.

  10. OSHI ile YER arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?

    Oshi halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da OSHI ile YER arasındaki kuru doğrudan etkiler.

  11. OSHI ile YER kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?

    Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

  12. OSHI ile YER arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?

    Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.

  13. Gün içindeki OSHI ile YER arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?

    Bu sayfayı veya Oshi fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.

  14. OSHI ile YER arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?

    Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak YER piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.

  15. OSHI / YER için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?

    Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

  16. Oshi ve Yemen Riyali arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

    Oshi ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

  17. OSHI kriptosunu YER para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?

    Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, YER para birimini eşit değerdeki OSHI kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.

  18. OSHI / YER dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?

    Çoğu yatırımcı, OSHI fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, OSHI ile YER arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.

  19. Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında OSHI ile YER arasındaki kur nasıl değişir?

    Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak YER para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.

  20. MEXC, OSHI / YER arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?

    MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.