OpenZK Network (OZK) Nedir?

OpenZK Network, ETH stake etme, yeniden stake etme ve stabil coin ödüllerini sorunsuz bir şekilde entegre eden, ZK Rollup teknolojisi tarafından desteklenen devrim niteliğinde bir Katman 2'dir. Çok katmanlı ödüllerin ve ışık hızında, düşük maliyetli işlemlerin kilidini açmak için varlıklarınızı kolayca stake edin ve köprüleyin. OpenZK ile DeFi, NFT, oyun ve alım satımın bir sonraki evrimini tek bir yerde deneyimleyin.

OpenZK Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, OpenZK Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- OZK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda OpenZK Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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OpenZK Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OpenZK Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OZK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OpenZK Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OpenZK Network Fiyat Geçmişi

OZK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak OZK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen OpenZK Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

OpenZK Network (OZK) Token Ekonomisi

OpenZK Network (OZK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OZK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

OpenZK Network (OZK) Satın Alma

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OZK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OZK / VND ₫ 8,3234345 1 OZK / AUD A$ 0,000487102 1 OZK / GBP ￡ 0,000237225 1 OZK / EUR € 0,000272018 1 OZK / USD $ 0,0003163 1 OZK / MYR RM 0,001337949 1 OZK / TRY ₺ 0,012863921 1 OZK / JPY ¥ 0,0464961 1 OZK / ARS ARS$ 0,431512275 1 OZK / RUB ₽ 0,025269207 1 OZK / INR ₹ 0,027679413 1 OZK / IDR Rp 5,185245072 1 OZK / KRW ₩ 0,438088152 1 OZK / PHP ₱ 0,01815562 1 OZK / EGP ￡E. 0,015384832 1 OZK / BRL R$ 0,001761791 1 OZK / CAD C$ 0,000433331 1 OZK / BDT ৳ 0,038183736 1 OZK / NGN ₦ 0,480696925 1 OZK / UAH ₴ 0,013053701 1 OZK / VES Bs 0,0389049 1 OZK / CLP $ 0,306811 1 OZK / PKR Rs 0,088624097 1 OZK / KZT ₸ 0,16950517 1 OZK / THB ฿ 0,010267098 1 OZK / TWD NT$ 0,009451044 1 OZK / AED د.إ 0,001160821 1 OZK / CHF Fr 0,00025304 1 OZK / HKD HK$ 0,002479792 1 OZK / MAD .د.م 0,002859352 1 OZK / MXN $ 0,005955929 1 OZK / PLN zł 0,001167147 1 OZK / RON лв 0,001385394 1 OZK / SEK kr 0,003055458 1 OZK / BGN лв 0,000531384 1 OZK / HUF Ft 0,108804037 1 OZK / CZK Kč 0,006715049 1 OZK / KWD د.ك 0,0000964715 1 OZK / ILS ₪ 0,001078583

OpenZK Network Kaynağı

OpenZK Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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