Ozone metaverse Logosu

Ozone metaverse Fiyatı(OZONAI)

1 OZONAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00007801
$0,00007801$0,00007801
-%4,231D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Canlı Fiyat Grafiği
Ozone metaverse (OZONAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000061
$ 0,000061$ 0,000061
24 sa Düşük
$ 0,00009165
$ 0,00009165$ 0,00009165
24 sa Yüksek

$ 0,000061
$ 0,000061$ 0,000061

$ 0,00009165
$ 0,00009165$ 0,00009165

$ 0,03447626727041513
$ 0,03447626727041513$ 0,03447626727041513

$ 0,000030714406696367
$ 0,000030714406696367$ 0,000030714406696367

+%0,74

-%4,22

+%39,35

+%39,35

Ozone metaverse (OZONAI) canlı fiyatı $ 0,00007801. OZONAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000061 ve en yüksek $ 0,00009165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OZONAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03447626727041513, en düşük fiyatı ise $ 0,000030714406696367 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OZONAI son bir saatte +%0,74 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,22 ve son 7 günde +%39,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ozone metaverse (OZONAI) Piyasa Bilgileri

No.7080

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 4,49K
$ 4,49K$ 4,49K

$ 156,02K
$ 156,02K$ 156,02K

0,00
0,00 0,00

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

801.810.225,66
801.810.225,66 801.810.225,66

%0,00

BSC

Şu anki Ozone metaverse piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,49K. Dolaşımdaki OZONAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 801810225.66. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 156,02K.

Ozone metaverse (OZONAI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ozone metaverse fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000034456-%4,22
30 Gün$ -0,00004883-%38,50
60 Gün$ -0,000137-%63,72
90 Gün$ -0,00013871-%64,01
Bugünkü Ozone metaverse Fiyatı Değişimi

Bugün, OZONAI, $ -0,0000034456 (-%4,22) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Ozone metaverse 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00004883 (-%38,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Ozone metaverse 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, OZONAI değişimi $ -0,000137 (-%63,72) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Ozone metaverse 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00013871 (-%64,01) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Ozone metaverse (OZONAI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Ozone metaverse Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Ozone metaverse (OZONAI) Nedir?

Ozone, işletmelerin, dijital medya şirketlerinin, markaların ve hükümetlerin metaverse stratejilerini verimli ve etkili bir şekilde uygulamaları için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Platform, web2 ve web3 genelinde birlikte çalışabilirlik, ölçeklenebilirlik ve para kazanma çözümleri sunar.

Ozone metaverse, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ozone metaverse yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- OZONAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ozone metaverse hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ozone metaverse satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ozone metaverse Fiyat Tahmini (USD)

Ozone metaverse (OZONAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Ozone metaverse (OZONAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Ozone metaverse için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Ozone metaverse fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Ozone metaverse (OZONAI) Token Ekonomisi

Ozone metaverse (OZONAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OZONAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ozone metaverse (OZONAI) Satın Alma

Nasıl Ozone metaverse satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ozone metaverse Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

OZONAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Ozone metaverse(OZONAI) / VND
2,05283315
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AUD
A$0,0001177951
1 Ozone metaverse(OZONAI) / GBP
0,0000569473
1 Ozone metaverse(OZONAI) / EUR
0,0000663085
1 Ozone metaverse(OZONAI) / USD
$0,00007801
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MYR
RM0,000327642
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TRY
0,0032194727
1 Ozone metaverse(OZONAI) / JPY
¥0,01138946
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ARS
ARS$0,1109668847
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RUB
0,0064646887
1 Ozone metaverse(OZONAI) / INR
0,0068742412
1 Ozone metaverse(OZONAI) / IDR
Rp1,2788522544
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KRW
0,1081967496
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PHP
0,0044442297
1 Ozone metaverse(OZONAI) / EGP
￡E.0,00374448
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BRL
R$0,0004228142
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CAD
C$0,0001068737
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BDT
0,0094899165
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NGN
0,1176617029
1 Ozone metaverse(OZONAI) / COP
$0,3095631825
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ZAR
R.0,0013643949
1 Ozone metaverse(OZONAI) / UAH
0,0032077712
1 Ozone metaverse(OZONAI) / VES
Bs0,01193553
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CLP
$0,0756697
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PKR
Rs0,0220674688
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KZT
0,0415824504
1 Ozone metaverse(OZONAI) / THB
฿0,0024713568
1 Ozone metaverse(OZONAI) / TWD
NT$0,0023652632
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AED
د.إ0,0002862967
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CHF
Fr0,0000616279
1 Ozone metaverse(OZONAI) / HKD
HK$0,0006076979
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AMD
֏0,0298084011
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MAD
.د.م0,0007036502
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MXN
$0,001450986
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SAR
ريال0,0002925375
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PLN
0,0002816161
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RON
лв0,0003362231
1 Ozone metaverse(OZONAI) / SEK
kr0,0007301736
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BGN
лв0,0001294966
1 Ozone metaverse(OZONAI) / HUF
Ft0,0261247689
1 Ozone metaverse(OZONAI) / CZK
0,0016124667
1 Ozone metaverse(OZONAI) / KWD
د.ك0,00002379305
1 Ozone metaverse(OZONAI) / ILS
0,0002597733
1 Ozone metaverse(OZONAI) / AOA
Kz0,0711115757
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BHD
.د.ب0,00002940977
1 Ozone metaverse(OZONAI) / BMD
$0,00007801
1 Ozone metaverse(OZONAI) / DKK
kr0,0004953635
1 Ozone metaverse(OZONAI) / HNL
L0,0020407416
1 Ozone metaverse(OZONAI) / MUR
0,0035736381
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NAD
$0,0013659551
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NOK
kr0,0007777597
1 Ozone metaverse(OZONAI) / NZD
$0,0001310568
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PAB
B/.0,00007801
1 Ozone metaverse(OZONAI) / PGK
K0,000327642
1 Ozone metaverse(OZONAI) / QAR
ر.ق0,0002839564
1 Ozone metaverse(OZONAI) / RSD
дин.0,0077729164

Ozone metaverse Kaynağı

Ozone metaverse hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Ozone metaverse Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ozone metaverse Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Ozone metaverse (OZONAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OZONAI fiyatı, 0,00007801 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OZONAI / USD güncel fiyatı nedir?
OZONAI / USD güncel fiyatı $ 0,00007801. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Ozone metaverse varlığının piyasa değeri nedir?
OZONAI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OZONAI arzı nedir?
Dolaşımdaki OZONAI arzı, 0,00 USD.
OZONAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OZONAI, ATH fiyatı olan 0,03447626727041513 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OZONAI fiyatı (ATL) nedir?
OZONAI, ATL fiyatı olan 0,000030714406696367 USD değerine düştü.
OZONAI işlem hacmi nedir?
OZONAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 4,49K USD.
OZONAI bu yıl daha da yükselir mi?
OZONAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OZONAI fiyat tahminine göz atın.
Ozone metaverse (OZONAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle

7天上涨58%，Atleta Network如何成为体育区块链赛道的“现象级黑马”

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

