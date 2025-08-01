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PAC PROJECT Fiyatı(PACOIN)

PAC PROJECT (PACOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,003004
$0,003004$0,003004
-%7,051D
USD

PACOIN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

PAC PROJECT (PACOIN), şu anda 0,003004 USD fiyatından işlem görmektedir ve 120,21K USD piyasa değerine sahiptir. PACOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PAC PROJECT Ana Piyasa Performansı:

$ 24,94 USD
24 saatlik işlem hacmi
-%7,05
PAC PROJECT 24 saatlik fiyat değişimi
40,02M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PACOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PACOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

PACOIN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PAC PROJECT fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00022785-%7,04
30 Gün$ -0,002642-%46,80
60 Gün$ -0,004209-%58,36
90 Gün$ -0,005778-%65,80
Bugünkü PAC PROJECT Fiyatı Değişimi

Bugün, PACOIN, $ -0,00022785 (-%7,04) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PAC PROJECT 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,002642 (-%46,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PAC PROJECT 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PACOIN değişimi $ -0,004209 (-%58,36) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PAC PROJECT 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,005778 (-%65,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PACOIN Fiyat Bilgisi

En güncel PAC PROJECT fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,003
$ 0,003$ 0,003

$ 0,003968
$ 0,003968$ 0,003968

$ 0,2
$ 0,2$ 0,2

%0,00

-%7,04

-%34,26

PACOIN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 120,21K
$ 120,21K$ 120,21K

$ 24,94
$ 24,94$ 24,94

40,02M
40,02M 40,02M

PAC PROJECT (PACOIN) Nedir?

PAC Projesi, web3 teknolojileri üzerine inşa edilmiş, eğlence, eğitim, oyun ve diğer faydalı hizmetleri birleştiren kapsamlı bir ekosistemdir - AI Bot, Oyna Kazan mobil oyunlarla Oyun Merkezi, stake etme, Kripto para birimi değişimi, NFT Marketplace, AR hizmeti ve diğerleri.

PAC PROJECT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAC PROJECT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PACOIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PAC PROJECT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PAC PROJECT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PAC PROJECT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAC PROJECT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PACOIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAC PROJECT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAC PROJECT Fiyat Geçmişi

PACOIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PACOIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAC PROJECT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAC PROJECT (PACOIN) Token Ekonomisi

PAC PROJECT (PACOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PACOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PAC PROJECT (PACOIN) Satın Alma

Nasıl PAC PROJECT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PAC PROJECT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PACOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PACOIN / VND
79,05026
1 PACOIN / AUD
A$0,00462616
1 PACOIN / GBP
0,002253
1 PACOIN / EUR
0,00258344
1 PACOIN / USD
$0,003004
1 PACOIN / MYR
RM0,01273696
1 PACOIN / TRY
0,12220272
1 PACOIN / JPY
¥0,441588
1 PACOIN / ARS
ARS$4,06492268
1 PACOIN / RUB
0,23902828
1 PACOIN / INR
0,26185868
1 PACOIN / IDR
Rp49,24589376
1 PACOIN / KRW
4,16066016
1 PACOIN / PHP
0,17279008
1 PACOIN / EGP
￡E.0,14410188
1 PACOIN / BRL
R$0,01661212
1 PACOIN / CAD
C$0,00411548
1 PACOIN / BDT
0,36264288
1 PACOIN / NGN
4,5446014
1 PACOIN / UAH
0,12397508
1 PACOIN / VES
Bs0,369492
1 PACOIN / CLP
$2,91388
1 PACOIN / PKR
Rs0,84169076
1 PACOIN / KZT
1,6098436
1 PACOIN / THB
฿0,09750984
1 PACOIN / TWD
NT$0,08969944
1 PACOIN / AED
د.إ0,01102468
1 PACOIN / CHF
Fr0,0024032
1 PACOIN / HKD
HK$0,02355136
1 PACOIN / MAD
.د.م0,02715616
1 PACOIN / MXN
$0,05659536
1 PACOIN / PLN
0,01105472
1 PACOIN / RON
лв0,01315752
1 PACOIN / SEK
kr0,02901864
1 PACOIN / BGN
лв0,00504672
1 PACOIN / HUF
Ft1,03370644
1 PACOIN / CZK
0,06377492
1 PACOIN / KWD
د.ك0,000910212
1 PACOIN / ILS
0,01024364

PAC PROJECT Kaynağı

PAC PROJECT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PAC PROJECT Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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PACOIN
PACOIN
USD
USD

1 PACOIN = 0,003004 USD

Al-Sat

PACOINUSDT
$0,003004
$0,003004$0,003004
-%24,30

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