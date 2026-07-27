Particle Network (PARTI) Bugünkü Teknik Analizi Particle Network Analiz sayfası, PARTI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Particle Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Particle Network (PARTI) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02718 -- -%6,18 -%43,23 -%33,34

Particle Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Particle Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 6 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 10 Nötr 0 Alış 4 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 2 Nötr 6 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02719 0,02718 R2 0,02718 0,02718 R1 0,02718 0,02718 PP 0,02717 0,02717 S1 0,02717 0,02717 S2 0,02716 0,02717 S3 0,02716 0,02716

Particle Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,31M $4,59 M $4,91 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,27 M 3 Günlük Aktif Satış $0,24 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,44 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,42 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Particle Network Sermaye Akışı Net Giriş PARTIUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,15 M 0,03 2026-07-26 $0,11 M 0,03 2026-07-25 -$0,23 M 0,03 2026-07-24 -$0,05 M 0,03 2026-07-23 -$0,07 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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