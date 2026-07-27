Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Peaq network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Peaq network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

PEAQ Hakkında Daha Fazla Bilgi

PEAQ Fiyat Bilgileri

PEAQ Nedir

PEAQ Whitepaper

PEAQ Resmi Websitesi

PEAQ Token Ekonomisi

PEAQ Fiyat Tahmini

PEAQ Fiyat Geçmişi

PEAQ Satın Alma Kılavuzu

PEAQ / İtibari Para Dönüştürücüsü

PEAQ Spot

PEAQ USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

peaq network (PEAQ) Bugünkü Teknik Analizi

peaq network (PEAQ) Bugünkü Teknik Analizi

peaq network Analiz sayfası, PEAQ tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. peaq network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

peaq network (PEAQ) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0188--+%9,23-%10,05+%13,32
peaq network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Peaq network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Peaq network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 5
Nötr 5
Alış 16
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 1Alış 13
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01875
0,01875
R2
0,01875
0,01874
R1
0,01874
0,01874
PP
0,01874
0,01874
S1
0,01873
0,01873
S2
0,01873
0,01873
S3
0,01872
0,01873

Peaq network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,15M
$2,25 M
$2,40 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,08 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,08 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Peaq network Sermaye Akışı

Net GirişPEAQUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25$0,00 M0,02
2026-07-24$0,00 M0,02
2026-07-23$0,00 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

peaq network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de peaq network (PEAQ) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı peaq network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PEAQ/USDT
$0,0188
$0,0188$0,0188
%0,00
%0,00 (USDT)
PEAQ/USDC
$0,0188
$0,0188$0,0188
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PEAQ / USD Hesaplayıcı

Miktar

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0,0188 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.