PENDULUM / Sırp Dinarı Dönüşüm Tablosu
PENDULUM / RSD Dönüşüm Tablosu
RSD / PENDULUM Dönüşüm Tablosu
- 1 PENDULUM1.2 RSD
- 5 PENDULUM5.99 RSD
- 10 PENDULUM11.97 RSD
- 50 PENDULUM59.85 RSD
- 100 PENDULUM119.71 RSD
- 1,000 PENDULUM1,197.06 RSD
- 5,000 PENDULUM5,985.3 RSD
- 10,000 PENDULUM11,970.6 RSD
- 1 RSD0.8353 PENDULUM
- 5 RSD4.176 PENDULUM
- 10 RSD8.353 PENDULUM
- 50 RSD41.76 PENDULUM
- 100 RSD83.53 PENDULUM
- 1,000 RSD835.3 PENDULUM
- 5,000 RSD4,176 PENDULUM
- 10,000 RSD8,353 PENDULUM
PENDULUM (PENDULUM), şu anda РСД 1.2 RSD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.92% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi РСД90.93K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri РСД0.00 RSD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel PENDULUM Fiyatı sayfamıza göz atın.
0.00 RSD
Dolaşım Arzı
90.93K
24 Saatlik İşlem Hacmi
0.00 RSD
Piyasa Değeri
0.92%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
РСД 0.01197
24 sa Yüksek
РСД 0.01128
24 sa Düşük
Yukarıdaki PENDULUM - RSD trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve PENDULUM varlığının RSD karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel PENDULUM fiyatını kontrol edin.
PENDULUM / RSD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PENDULUM = 1.2 RSD | 1 RSD = 0.8353 PENDULUM
Bugün, 1 PENDULUM / RSD dönüşüm oranı 1.2 RSD kurundadır.
5 PENDULUM satın almak için 5.99 RSD gereklidir ve 10 PENDULUM değeri 11.97 RSD olarak hesaplanır.
1 RSD, 0.8353 PENDULUM varlığına dönüştürülebilir.
50 RSD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 41.76 PENDULUM varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PENDULUM / RSD karşısındaki dönüşüm oranı -26.12% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.92% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.2 RSD, en düşük seviye ise 1.13 RSD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PENDULUM değeri 2.22 RSD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -46.04% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PENDULUM, -1.04 RSD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -46.47% oranında bir değişime yol açtı.
PENDULUM / RSD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, PENDULUM (PENDULUM), 1.13 RSD ile 1.2 RSD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1.1 RSD ile 1.66 RSD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PENDULUM / RSD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|РСД 1
|РСД 1
|РСД 2
|РСД 2
|En Düşük
|РСД 1
|РСД 1
|РСД 1
|РСД 1
|Ortalama
|РСД 1
|РСД 1
|РСД 1
|РСД 2
|Volatilite
|+5.81%
|+34.32%
|+76.65%
|+81.04%
|Değişim
|+0.76%
|-26.11%
|-46.03%
|-46.10%
2027 ve 2030 Yılları için RSD Biriminden PENDULUM Fiyat Tahmini
PENDULUM fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PENDULUM / RSD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için PENDULUM Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, PENDULUM mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık РСД1.26 değerine ulaşabilir.
2030 için PENDULUM Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PENDULUM aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık РСД1.46 RSD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını PENDULUM Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
PENDULUM Hakkında
PENDULUM / RSD Piyasa Verileri
149,933,229
PEN
Güncel PENDULUM / RSD Dönüşüm Oranı
Bugünkü PENDULUM (PENDULUM) fiyatı РСД 1.1970601613445376755 olup, son 24 saatte % 0.92 değişim gösterdi. Mevcut PENDULUM / RSD dönüşüm oranı PENDULUM başına РСД 1.1970601613445376755 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut PENDULUM İşlem Çiftleri
Spot
PENDULUM/USDT
|0.01
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, PENDULUM Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, PENDULUM varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan PENDULUM varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
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PENDULUM ve RSD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
PENDULUM (PENDULUM) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
PENDULUM Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.01197
- 7 Günlük Değişim: -26.12%
- 30 Günlük Trend: -46.04%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PENDULUM dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, RSD para birimine dönüştürseniz bile, PENDULUM kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PENDULUM Fiyatı] [PENDULUM / USD]
Sırp Dinarı (RSD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (RSD/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir RSD para birimi, aynı tutarda PENDULUM almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir RSD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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PENDULUM ile RSD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
PENDULUM (PENDULUM) ile Sırp Dinarı (RSD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PENDULUM ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PENDULUM varlığının RSD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve RSD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. RSD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler RSD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle RSD zayıfladığında, yatırımcılar PENDULUM gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
PENDULUM gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PENDULUM varlığına yönelik talep artabilir ve bu da RSD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PENDULUM / RSD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
PENDULUM / RSD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PENDULUM ile RSD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PENDULUM varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak RSD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PENDULUM ile RSD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PENDULUM ile RSD arasındaki kur, PENDULUM ve Sırp Dinarı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PENDULUM / RSD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PENDULUM ile RSD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PENDULUM ile RSD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PENDULUM kriptosunu RSD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PENDULUM kriptosundan RSD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PENDULUM kriptosunun RSD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PENDULUM varlığının RSD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler PENDULUM ile RSD arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, RSD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PENDULUM sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PENDULUM ile RSD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
PENDULUM halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PENDULUM ile RSD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PENDULUM ile RSD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PENDULUM ile RSD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PENDULUM ile RSD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya PENDULUM fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PENDULUM ile RSD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak RSD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PENDULUM / RSD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
PENDULUM ve Sırp Dinarı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
PENDULUM ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PENDULUM kriptosunu RSD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, RSD para birimini eşit değerdeki PENDULUM kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PENDULUM / RSD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PENDULUM fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, PENDULUM ile RSD arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PENDULUM ile RSD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak RSD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PENDULUM / RSD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
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