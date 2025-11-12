Bugünkü PENGX402 Fiyatı

Bugünkü PENGX402 (PENGX402) fiyatı $ 0,0001896 olup, son 24 saatte % 2,81 değişim gösterdi. Mevcut PENGX402 / USD dönüşüm oranı PENGX402 başına $ 0,0001896 şeklindedir.

PENGX402, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PENGX402 şeklindedir. Son 24 saat içinde PENGX402, $ 0,0001755 (en düşük) ile $ 0,0002565 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PENGX402, son bir saatte +%1,39 ve son 7 günde -%7,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,05K seviyesine ulaştı.

PENGX402 (PENGX402) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri -- Hacim (24 Sa) $ 55,05K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00 Dolaşım Arzı -- Toplam Arz -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki PENGX402 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,05K. Dolaşımdaki PENGX402 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.