ConstitutionDAO (PEOPLE) Bugünkü Teknik Analizi ConstitutionDAO Analiz sayfası, PEOPLE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ConstitutionDAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

ConstitutionDAO (PEOPLE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,006656 -- +%25,70 +%28,84 -%12,74

ConstitutionDAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ConstitutionDAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 4 Nötr 3 Alış 19 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 3 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,006645 0,00664 R2 0,00664 0,006637 R1 0,006637 0,006635 PP 0,006632 0,006632 S1 0,006629 0,006629 S2 0,006624 0,006627 S3 0,006621 0,006624

ConstitutionDAO Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,63M $8,09 M $8,72 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,55 M 3 Günlük Aktif Satış $0,58 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,65 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,68 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. ConstitutionDAO Sermaye Akışı Net Giriş PEOPLEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,09 M 0,01 2026-07-26 $0,15 M 0,01 2026-07-25 $0,03 M 0,01 2026-07-24 -$0,01 M 0,01 2026-07-23 -$0,08 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de ConstitutionDAO (PEOPLE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ConstitutionDAO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim PEOPLE / USDT $0,006656 $0,006656 $0,006656 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat