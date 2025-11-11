Phi / Namibian Dollar Dönüşüm Tablosu
PHI / NAD Dönüşüm Tablosu
- 1 PHI0.09 NAD
- 2 PHI0.17 NAD
- 3 PHI0.26 NAD
- 4 PHI0.34 NAD
- 5 PHI0.43 NAD
- 6 PHI0.52 NAD
- 7 PHI0.60 NAD
- 8 PHI0.69 NAD
- 9 PHI0.78 NAD
- 10 PHI0.86 NAD
- 50 PHI4.31 NAD
- 100 PHI8.62 NAD
- 1,000 PHI86.22 NAD
- 5,000 PHI431.08 NAD
- 10,000 PHI862.15 NAD
Yukarıdaki tablo, 1 PHI ile 10.000 PHI arasındaki bir aralıkta, Phi ile Namibian Dollar (PHI ile NAD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son NAD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PHI tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PHI / NAD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
NAD / PHI Dönüşüm Tablosu
- 1 NAD11.59 PHI
- 2 NAD23.19 PHI
- 3 NAD34.79 PHI
- 4 NAD46.39 PHI
- 5 NAD57.99 PHI
- 6 NAD69.59 PHI
- 7 NAD81.19 PHI
- 8 NAD92.79 PHI
- 9 NAD104.3 PHI
- 10 NAD115.9 PHI
- 50 NAD579.9 PHI
- 100 NAD1,159 PHI
- 1,000 NAD11,598 PHI
- 5,000 NAD57,994 PHI
- 10,000 NAD115,988 PHI
Yukarıdaki tablo, 1 NAD ile 10.000 NAD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Namibian Dollar ile Phi (NAD ile PHI) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan NAD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Phi alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Phi (PHI), şu anda $ 0.09 NAD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.13% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $916.88K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $-- şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Phi Fiyatı sayfamıza göz atın.
Dolaşım Arzı
916.88K
24 Saatlik İşlem Hacmi
Piyasa Değeri
-0.13%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 0.005159
24 sa Yüksek
$ 0.004944
24 sa Düşük
Yukarıdaki PHI - NAD trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Phi varlığının NAD karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Phi fiyatını kontrol edin.
PHI / NAD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PHI = 0.09 NAD | 1 NAD = 11.59 PHI
Bugün, 1 PHI / NAD dönüşüm oranı 0.09 NAD kurundadır.
5 PHI satın almak için 0.43 NAD gereklidir ve 10 PHI değeri 0.86 NAD olarak hesaplanır.
1 NAD, 11.59 PHI varlığına dönüştürülebilir.
50 NAD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 579.9 PHI varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PHI / NAD karşısındaki dönüşüm oranı -4.71% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.13% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.08849666056 NAD, en düşük seviye ise 0.08480858495999999 NAD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PHI değeri 0.25778790751999997 NAD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -66.60% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PHI, 0.00030876912 NAD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +0.36% oranında bir değişime yol açtı.
Phi (PHI) Hakkında Her Şey
Artık Phi (PHI) fiyatını hesapladığınıza göre, Phi hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PHI geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Phi nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PHI / NAD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Phi (PHI), 0.08480858495999999 NAD ile 0.08849666056 NAD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.08094897095999999 NAD ile 0.09347127415999999 NAD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PHI / NAD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 0
|$ 0
|$ 0.17
|$ 1.02
|En Düşük
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Ortalama
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilite
|+4.25%
|+14.08%
|+73.38%
|+1,205.62%
|Değişim
|-0.35%
|-2.89%
|-66.47%
|+0.72%
2026 ve 2030 Yılları için NAD Biriminden Phi Fiyat Tahmini
Phi fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PHI / NAD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PHI Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Phi mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık $0.09 NAD seviyesine ulaşabilir.
2030 için PHI Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PHI aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $0.11 NAD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Phi Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Phi Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Phi eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Phi satın alınır › veya Hemen başlayın ›
PHI ve NAD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Phi (PHI) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Phi Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.005026
- 7 Günlük Değişim: -4.71%
- 30 Günlük Trend: -66.60%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PHI dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, NAD para birimine dönüştürseniz bile, PHI kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PHI Fiyatı] [PHI / USD]
Namibian Dollar (NAD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (NAD/USD): 0.058295985038918405
- 7 Günlük Değişim: +1.87%
- 30 Günlük Trend: +1.87%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir NAD para birimi, aynı tutarda PHI almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir NAD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan NAD ile güvenli bir şekilde PHI satın alın.
PHI ile NAD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Phi (PHI) ile Namibian Dollar (NAD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PHI ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PHI varlığının NAD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve NAD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. NAD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler NAD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle NAD zayıfladığında, yatırımcılar PHI gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Phi gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PHI varlığına yönelik talep artabilir ve bu da NAD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen PHI Kriptosunu NAD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PHI / NAD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl PHI / NAD Dönüşümü Yapılır?
PHI Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PHI kriptosundan NAD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PHI / NAD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PHI / NAD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PHI ve NAD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
PHI varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl PHI satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
PHI / NAD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PHI ile NAD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PHI varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak NAD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PHI ile NAD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PHI ile NAD arasındaki kur, Phi ve Namibian Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PHI / NAD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PHI ile NAD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PHI ile NAD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PHI kriptosunu NAD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PHI kriptosundan NAD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PHI kriptosunun NAD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PHI varlığının NAD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler PHI ile NAD arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, NAD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PHI sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PHI ile NAD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Phi halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PHI ile NAD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PHI ile NAD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PHI ile NAD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PHI ile NAD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Phi fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PHI ile NAD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak NAD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PHI / NAD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Phi ve Namibian Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Phi ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PHI kriptosunu NAD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, NAD para birimini eşit değerdeki PHI kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PHI / NAD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PHI fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, PHI ile NAD arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PHI ile NAD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak NAD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PHI / NAD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Phi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Phi Fiyatı
Phi (PHI) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Phi Fiyat Tahmini
PHI tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Phi fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Phi Satın Alınır?
Phi satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
PHI/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile PHI/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
PHI USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)
Kaldıraçlı PHI long veya short pozisyonu açın. MEXC'de PHIUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.