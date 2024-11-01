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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pi Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pi Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Pi Network (PI) Bugünkü Teknik Analizi

Pi Network (PI) Bugünkü Teknik Analizi

Pi Network Analiz sayfası, PI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pi Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Pi Network (PI) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,08127---%18,58-%36,75-%57,59
Pi Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Pi Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Pi Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 5
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 0Alış 9
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 6Nötr 5Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,08134
0,08128
R2
0,08128
0,08124
R1
0,08125
0,08122
PP
0,08119
0,08119
S1
0,08116
0,08115
S2
0,08109
0,08113
S3
0,08106
0,08109

Pi Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,38M
$5,93 M
$7,32 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,07M
3 Günlük Aktif Alış
$2,77 M
3 Günlük Aktif Satış
$2,70 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,05M
7 Günlük Aktif Alışlar
$9,68 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$9,64 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Pi Network Sermaye Akışı

Net GirişPIUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Pi Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Pi Network (PI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Pi Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PI/USDT
$0,08127
$0,08127$0,08127
%0,00
%0,00 (USDT)
PI/USDC
$0,08139
$0,08139$0,08139
%0,00
%0,00 (USDT)
PI/USD1
$0,08121
$0,08121$0,08121
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PI / USD Hesaplayıcı

Miktar

PI
PI
USD
USD

1 PI = 0,08126 USD

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