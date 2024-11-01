Pi Network (PI) Bugünkü Teknik Analizi Pi Network Analiz sayfası, PI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pi Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Pi Network (PI) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,08127 -- -%18,58 -%36,75 -%57,59

Pi Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Pi Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 5 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 0 Alış 9 Teknik İndikatörler : Güçlü Satış Satış 6 Nötr 5 Alış 1 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,08134 0,08128 R2 0,08128 0,08124 R1 0,08125 0,08122 PP 0,08119 0,08119 S1 0,08116 0,08115 S2 0,08109 0,08113 S3 0,08106 0,08109

Pi Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,38M $5,93 M $7,32 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,07M 3 Günlük Aktif Alış $2,77 M 3 Günlük Aktif Satış $2,70 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,05M 7 Günlük Aktif Alışlar $9,68 M 7 Günlük Aktif Satışlar $9,64 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Pi Network Sermaye Akışı Net Giriş PIUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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