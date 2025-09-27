PIKA (PIKAOLD) Nedir?

PIKA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PIKA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- PIKAOLD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PIKA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PIKA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PIKA Fiyat Tahmini (USD)

PIKA (PIKAOLD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PIKA (PIKAOLD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PIKA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PIKA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PIKA (PIKAOLD) Token Ekonomisi

PIKA (PIKAOLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PIKAOLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PIKA (PIKAOLD) Satın Alma

Nasıl PIKA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PIKA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PIKAOLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PIKA(PIKAOLD) / VND ₫ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / AUD A$ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / GBP ￡ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / EUR € -- 1 PIKA(PIKAOLD) / USD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MYR RM -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TRY ₺ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / JPY ¥ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ARS ARS$ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / RUB ₽ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / INR ₹ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / IDR Rp -- 1 PIKA(PIKAOLD) / KRW ₩ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / PHP ₱ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / EGP ￡E. -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BRL R$ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / CAD C$ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BDT ৳ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / NGN ₦ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / COP $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ZAR R. -- 1 PIKA(PIKAOLD) / UAH ₴ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TZS T.Sh. -- 1 PIKA(PIKAOLD) / VES Bs -- 1 PIKA(PIKAOLD) / CLP $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / PKR Rs -- 1 PIKA(PIKAOLD) / KZT ₸ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / THB ฿ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TWD NT$ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / AED د.إ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / CHF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / HKD HK$ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / AMD ֏ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MAD .د.م -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MXN $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SAR ريال -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ETB Br -- 1 PIKA(PIKAOLD) / KES KSh -- 1 PIKA(PIKAOLD) / JOD د.أ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / PLN zł -- 1 PIKA(PIKAOLD) / RON лв -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SEK kr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BGN лв -- 1 PIKA(PIKAOLD) / HUF Ft -- 1 PIKA(PIKAOLD) / CZK Kč -- 1 PIKA(PIKAOLD) / KWD د.ك -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ILS ₪ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BOB Bs -- 1 PIKA(PIKAOLD) / AZN ₼ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TJS SM -- 1 PIKA(PIKAOLD) / GEL ₾ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / AOA Kz -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BHD .د.ب -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BMD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / DKK kr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / HNL L -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MUR ₨ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / NAD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / NOK kr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / NZD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / PAB B/. -- 1 PIKA(PIKAOLD) / PGK K -- 1 PIKA(PIKAOLD) / QAR ر.ق -- 1 PIKA(PIKAOLD) / RSD дин. -- 1 PIKA(PIKAOLD) / UZS soʻm -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ALL L -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ANG ƒ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / AWG ƒ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BBD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BAM KM -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BIF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BND $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BSD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / JMD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / KHR ៛ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / KMF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / LAK ₭ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / LKR Rs -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MDL L -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MGA Ar -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MOP P -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MVR .ރ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MWK MK -- 1 PIKA(PIKAOLD) / MZN MT -- 1 PIKA(PIKAOLD) / NPR Rs -- 1 PIKA(PIKAOLD) / PYG ₲ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / RWF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SBD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SCR ₨ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SRD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SVC $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / SZL L -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TMT m -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TND د.ت -- 1 PIKA(PIKAOLD) / TTD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / UGX Sh -- 1 PIKA(PIKAOLD) / XAF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / XCD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / XOF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / XPF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BWP P -- 1 PIKA(PIKAOLD) / BZD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / CVE $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / DJF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / DOP $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / DZD د.ج -- 1 PIKA(PIKAOLD) / FJD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / GNF Fr -- 1 PIKA(PIKAOLD) / GTQ Q -- 1 PIKA(PIKAOLD) / GYD $ -- 1 PIKA(PIKAOLD) / ISK kr --

Dönüştürücüyü Dene

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PIKA Hakkında Diğer Sorular Bugünkü PIKA (PIKAOLD) fiyatı nedir? USD biriminden canlı PIKAOLD fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. PIKAOLD / USD güncel fiyatı nedir? -- . Doğru token dönüşümü için PIKAOLD / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. PIKA varlığının piyasa değeri nedir? PIKAOLD piyasa değeri -- USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki PIKAOLD arzı nedir? Dolaşımdaki PIKAOLD arzı, -- USD . PIKAOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? PIKAOLD, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük PIKAOLD fiyatı (ATL) nedir? PIKAOLD, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü. PIKAOLD işlem hacmi nedir? PIKAOLD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD . PIKAOLD bu yıl daha da yükselir mi? PIKAOLD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PIKAOLD fiyat tahminine göz atın.

PIKA (PIKAOLD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8) Tür Bilgiler 09-26 05:03:00 Sektör Haberleri Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi 09-25 22:29:00 Ekonomik Veriler ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu 09-25 14:14:00 Sektör Haberleri Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor 09-25 13:32:00 Sektör Haberleri Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti 09-23 14:29:00 Sektör Haberleri Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı 09-23 04:32:00 Sektör Haberleri Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

Öne Çıkan Haberler

ورود ETFهای دوجکوین و ریپل به بازارهای مالی آمریکا

Base Token Airdrop’u Onaylandı: Nitelik Kazanma Üzerine Tam Rehber