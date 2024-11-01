Pippin (PIPPIN) Bugünkü Teknik Analizi Pippin Analiz sayfası, PIPPIN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pippin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Pippin (PIPPIN) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,016511 -- -%0,16 +%3,20 -%36,89

Pippin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Pippin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 1 Nötr 7 Alış 18 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 1 Nötr 2 Alış 11 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 5 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01651 0,0165 R2 0,0165 0,01649 R1 0,01649 0,01649 PP 0,01648 0,01648 S1 0,01647 0,01647 S2 0,01646 0,01647 S3 0,01645 0,01646

Pippin Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -7,40M $8,41 M $15,80 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,04M 3 Günlük Aktif Alış $0,71 M 3 Günlük Aktif Satış $0,67 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,31 M 7 Günlük Aktif Satışlar $2,31 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Pippin Sermaye Akışı Net Giriş PIPPINUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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