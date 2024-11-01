Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pippin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pippin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

PIPPIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

PIPPIN Fiyat Bilgileri

PIPPIN Nedir

PIPPIN Resmi Websitesi

PIPPIN Token Ekonomisi

PIPPIN Fiyat Tahmini

PIPPIN Fiyat Geçmişi

PIPPIN Satın Alma Kılavuzu

PIPPIN / İtibari Para Dönüştürücüsü

PIPPIN Spot

PIPPIN USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Pippin (PIPPIN) Bugünkü Teknik Analizi

Pippin (PIPPIN) Bugünkü Teknik Analizi

Pippin Analiz sayfası, PIPPIN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pippin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Pippin (PIPPIN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,016511---%0,16+%3,20-%36,89
Pippin Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Pippin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Pippin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 1
Nötr 7
Alış 18
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 1Nötr 2Alış 11
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 0Nötr 5Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01651
0,0165
R2
0,0165
0,01649
R1
0,01649
0,01649
PP
0,01648
0,01648
S1
0,01647
0,01647
S2
0,01646
0,01647
S3
0,01645
0,01646

Pippin Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-7,40M
$8,41 M
$15,80 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,04M
3 Günlük Aktif Alış
$0,71 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,67 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$2,31 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,31 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Pippin Sermaye Akışı

Net GirişPIPPINUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Pippin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Pippin (PIPPIN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Pippin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PIPPIN/USDT
$0,016511
$0,016511$0,016511
%0,00
%0,00 (USDT)
PIPPIN/USDC
$0,01651
$0,01651$0,01651
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PIPPIN / USD Hesaplayıcı

Miktar

PIPPIN
PIPPIN
USD
USD

1 PIPPIN = 0,016511 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.