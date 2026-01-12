Bugünkü Planck Fiyatı

Bugünkü Planck (PLANCK) fiyatı $ 0,0124 olup, son 24 saatte % 17,88 değişim gösterdi. Mevcut PLANCK / USD dönüşüm oranı PLANCK başına $ 0,0124 şeklindedir.

Planck, şu anda piyasa değeri açısından $ 949,30K ile 2069. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 76,56M PLANCK şeklindedir. Son 24 saat içinde PLANCK, $ 0,0124 (en düşük) ile $ 0,0155 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,9983808504073908 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,011706576515113828 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLANCK, son bir saatte -%12,68 ve son 7 günde -%18,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,30K seviyesine ulaştı.

Planck (PLANCK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2069 Piyasa Değeri $ 949,30K$ 949,30K $ 949,30K Hacim (24 Sa) $ 2,30K$ 2,30K $ 2,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,20M$ 6,20M $ 6,20M Dolaşım Arzı 76,56M 76,56M 76,56M Maksimum Arz 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Toplam Arz 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Dolaşım Oranı %15,31 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Planck piyasa değeri $ 949,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,30K. Dolaşımdaki PLANCK arzı 76,56M olup, toplam arzı 500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,20M.