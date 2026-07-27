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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Plume Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Plume Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Plume Network (PLUME) Bugünkü Teknik Analizi

Plume Network (PLUME) Bugünkü Teknik Analizi

Plume Network Analiz sayfası, PLUME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Plume Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Plume Network (PLUME) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,011778--+%11,67+%22,36-%6,50
Plume Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Plume Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Plume Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 3
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 2Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01177
0,01177
R2
0,01177
0,01176
R1
0,01176
0,01176
PP
0,01176
0,01176
S1
0,01175
0,01175
S2
0,01175
0,01175
S3
0,01174
0,01175

Plume Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,48M
$2,15 M
$1,66 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,30 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,31 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,58 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,60 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Plume Network Sermaye Akışı

Net GirişPLUMEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,14 M0,01
2026-07-26$0,14 M0,01
2026-07-25$0,11 M0,01
2026-07-24$0,15 M0,01
2026-07-23-$0,10 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Plume Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Plume Network (PLUME) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Plume Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PLUME/USDT
$0,011785
$0,011785$0,011785
%0,00
%0,00 (USDT)
PLUME/USDC
$0,011756
$0,011756$0,011756
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PLUME / USD Hesaplayıcı

Miktar

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0,011778 USD

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