Peanut the Squirrel (PNUT) Bugünkü Teknik Analizi Peanut the Squirrel Analiz sayfası, PNUT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Peanut the Squirrel projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Peanut the Squirrel (PNUT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0421 -- +%1,12 +%0,71 -%23,78

Peanut the Squirrel Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Peanut the Squirrel için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 17 Nötr 6 Alış 3 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 0 Alış 2 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 6 Alış 1 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04215 0,04214 R2 0,04214 0,04212 R1 0,04211 0,04211 PP 0,0421 0,0421 S1 0,04207 0,04208 S2 0,04206 0,04207 S3 0,04203 0,04206

Peanut the Squirrel Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,39M $6,48 M $6,09 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,50 M 3 Günlük Aktif Satış $0,51 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,77 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,76 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Peanut the Squirrel Sermaye Akışı Net Giriş PNUTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,30 M 0,04 2026-07-26 -$0,18 M 0,04 2026-07-25 -$0,37 M 0,04 2026-07-24 -$0,24 M 0,04 2026-07-23 -$0,29 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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