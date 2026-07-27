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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Polygon Ecosystem hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Polygon Ecosystem hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Polygon Ecosystem (POL) Bugünkü Teknik Analizi

Polygon Ecosystem (POL) Bugünkü Teknik Analizi

Polygon Ecosystem Analiz sayfası, POL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Polygon Ecosystem projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Polygon Ecosystem (POL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,077---%4,59+%7,19-%15,27
Polygon Ecosystem Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Polygon Ecosystem Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Polygon Ecosystem için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 18
Nötr 5
Alış 3
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 5Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,07692
0,07691
R2
0,07691
0,07691
R1
0,07691
0,07691
PP
0,0769
0,0769
S1
0,0769
0,0769
S2
0,07689
0,0769
S3
0,07689
0,07689

Polygon Ecosystem Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,29M
$5,20 M
$4,91 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,07M
3 Günlük Aktif Alış
$6,32 M
3 Günlük Aktif Satış
$6,25 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,19M
7 Günlük Aktif Alışlar
$18,97 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$18,77 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Polygon Ecosystem Sermaye Akışı

Net GirişPOLUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,08
2026-07-26-$0,13 M0,08
2026-07-25-$0,15 M0,08
2026-07-24$0,25 M0,08
2026-07-23-$0,24 M0,08

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Polygon Ecosystem Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Polygon Ecosystem (POL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Polygon Ecosystem fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
POL/USDT
$0,077
$0,077$0,077
%0,00
%0,00 (USDT)
POL/USDC
$0,07689
$0,07689$0,07689
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

POL / USD Hesaplayıcı

Miktar

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0,077 USD

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