POLYFACTS Hakkında Daha Fazla Bilgi

POLYFACTS Fiyat Bilgileri

POLYFACTS Token Ekonomisi

POLYFACTS Fiyat Tahmini

POLYFACTS Fiyat Geçmişi

POLYFACTS Satın Alma Kılavuzu

POLYFACTS / İtibari Para Dönüştürücüsü

POLYFACTS Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Polyfactual Logosu

Polyfactual Fiyatı(POLYFACTS)

1 POLYFACTS / USD Canlı Fiyatı:

$0,0029
$0,0029$0,0029
+%190,001D
USD
Polyfactual (POLYFACTS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 16:59:38 (UTC+8)

Polyfactual (POLYFACTS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
$ 0,001$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,004192
$ 0,004192$ 0,004192
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,001$ 0,001

$ 0,004192
$ 0,004192$ 0,004192

--
----

--
----

+%199,70

+%190,00

+%199,70

+%199,70

Polyfactual (POLYFACTS) canlı fiyatı $ 0,002997. POLYFACTS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,004192 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLYFACTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLYFACTS son bir saatte +%199,70 değişim gösterdi, 24 saatte +%190,00 ve son 7 günde +%199,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyfactual (POLYFACTS) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 3,64K
$ 3,64K$ 3,64K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Polyfactual piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,64K. Dolaşımdaki POLYFACTS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Polyfactual (POLYFACTS) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Polyfactual fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0019+%190,00
30 Gün$ +0,001997+%199,70
60 Gün$ +0,001997+%199,70
90 Gün$ +0,001997+%199,70
Bugünkü Polyfactual Fiyatı Değişimi

Bugün, POLYFACTS, $ +0,0019 (+%190,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Polyfactual 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001997 (+%199,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Polyfactual 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, POLYFACTS değişimi $ +0,001997 (+%199,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Polyfactual 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001997 (+%199,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Polyfactual (POLYFACTS) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Polyfactual Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Polyfactual (POLYFACTS) Nedir?

Polyfactual, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Polyfactual yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- POLYFACTS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Polyfactual hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Polyfactual satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Polyfactual Fiyat Tahmini (USD)

Polyfactual (POLYFACTS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Polyfactual (POLYFACTS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Polyfactual için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Polyfactual fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Polyfactual (POLYFACTS) Token Ekonomisi

Polyfactual (POLYFACTS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POLYFACTS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Polyfactual (POLYFACTS) Satın Alma

Nasıl Polyfactual satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Polyfactual Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

POLYFACTS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Polyfactual(POLYFACTS) / VND
78,866055
1 Polyfactual(POLYFACTS) / AUD
A$0,00455544
1 Polyfactual(POLYFACTS) / GBP
0,00221778
1 Polyfactual(POLYFACTS) / EUR
0,00254745
1 Polyfactual(POLYFACTS) / USD
$0,002997
1 Polyfactual(POLYFACTS) / MYR
RM0,01264734
1 Polyfactual(POLYFACTS) / TRY
0,12362625
1 Polyfactual(POLYFACTS) / JPY
¥0,443556
1 Polyfactual(POLYFACTS) / ARS
ARS$4,08308283
1 Polyfactual(POLYFACTS) / RUB
0,2436561
1 Polyfactual(POLYFACTS) / INR
0,26457516
1 Polyfactual(POLYFACTS) / IDR
Rp49,13113968
1 Polyfactual(POLYFACTS) / KRW
4,16828754
1 Polyfactual(POLYFACTS) / PHP
0,17061921
1 Polyfactual(POLYFACTS) / EGP
￡E.0,14547438
1 Polyfactual(POLYFACTS) / BRL
R$0,01630368
1 Polyfactual(POLYFACTS) / CAD
C$0,00410589
1 Polyfactual(POLYFACTS) / BDT
0,36479484
1 Polyfactual(POLYFACTS) / NGN
4,58256285
1 Polyfactual(POLYFACTS) / COP
$11,988
1 Polyfactual(POLYFACTS) / ZAR
R.0,05295699
1 Polyfactual(POLYFACTS) / UAH
0,12386601
1 Polyfactual(POLYFACTS) / VES
Bs0,452547
1 Polyfactual(POLYFACTS) / CLP
$2,913084
1 Polyfactual(POLYFACTS) / PKR
Rs0,85066848
1 Polyfactual(POLYFACTS) / KZT
1,61823015
1 Polyfactual(POLYFACTS) / THB
฿0,09644346
1 Polyfactual(POLYFACTS) / TWD
NT$0,09152838
1 Polyfactual(POLYFACTS) / AED
د.إ0,01099899
1 Polyfactual(POLYFACTS) / CHF
Fr0,0023976
1 Polyfactual(POLYFACTS) / HKD
HK$0,0233766
1 Polyfactual(POLYFACTS) / AMD
֏1,14563322
1 Polyfactual(POLYFACTS) / MAD
.د.م0,02718279
1 Polyfactual(POLYFACTS) / MXN
$0,05598396
1 Polyfactual(POLYFACTS) / SAR
ريال0,01123875
1 Polyfactual(POLYFACTS) / PLN
0,01087911
1 Polyfactual(POLYFACTS) / RON
лв0,01300698
1 Polyfactual(POLYFACTS) / SEK
kr0,02820177
1 Polyfactual(POLYFACTS) / BGN
лв0,00500499
1 Polyfactual(POLYFACTS) / HUF
Ft1,00738161
1 Polyfactual(POLYFACTS) / CZK
0,06266727
1 Polyfactual(POLYFACTS) / KWD
د.ك0,000914085
1 Polyfactual(POLYFACTS) / ILS
0,01000998
1 Polyfactual(POLYFACTS) / AOA
Kz2,73197529
1 Polyfactual(POLYFACTS) / BHD
.د.ب0,001126872
1 Polyfactual(POLYFACTS) / BMD
$0,002997
1 Polyfactual(POLYFACTS) / DKK
kr0,01915083
1 Polyfactual(POLYFACTS) / HNL
L0,0785214
1 Polyfactual(POLYFACTS) / MUR
0,13819167
1 Polyfactual(POLYFACTS) / NAD
$0,05313681
1 Polyfactual(POLYFACTS) / NOK
kr0,03008988
1 Polyfactual(POLYFACTS) / NZD
$0,0050949
1 Polyfactual(POLYFACTS) / PAB
B/.0,002997
1 Polyfactual(POLYFACTS) / PGK
K0,01267731
1 Polyfactual(POLYFACTS) / QAR
ر.ق0,01090908
1 Polyfactual(POLYFACTS) / RSD
дин.0,30062907

Polyfactual Kaynağı

Polyfactual hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Polyfactual Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Polyfactual (POLYFACTS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı POLYFACTS fiyatı, 0,002997 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
POLYFACTS / USD güncel fiyatı nedir?
POLYFACTS / USD güncel fiyatı $ 0,002997. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Polyfactual varlığının piyasa değeri nedir?
POLYFACTS piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki POLYFACTS arzı nedir?
Dolaşımdaki POLYFACTS arzı, -- USD.
POLYFACTS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
POLYFACTS, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük POLYFACTS fiyatı (ATL) nedir?
POLYFACTS, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
POLYFACTS işlem hacmi nedir?
POLYFACTS için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 3,64K USD.
POLYFACTS bu yıl daha da yükselir mi?
POLYFACTS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için POLYFACTS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 16:59:38 (UTC+8)

Polyfactual (POLYFACTS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快

Öne Çıkan Haberler

MEXC Tahmin Vadeli İşlemler Aşama 1 Bonus Etkinliği Yayında: Hemen Ticaret Yapın ve 50,000 USDT Vadeli İşlemler Bonus Havuzunu Paylaşın

Hızla değişen kripto para piyasasında, ticaret araçlarındaki yenilikler asla durmaz. Kullanıcıların daha basit ve hızlı ticaret ürünlerine olan talebini karşılamak için, MEXC tamamen yeni bir türev ürünü — Tahmin Vadeli İşlemler — piyasaya sürdü. Bu ürün, karmaşık vadeli işlem ticaretini fiyat hareketlerine doğrudan tahminler yaparak basitleştirir ve katılım engelini önemli ölçüde düşürür.

September 4, 2025

Football.Fun Nedir? Gerçek Dünya Maçlarına Odaklanan Web Tabanlı Bir Futbol Yönetim Oyunu

Football.Fun (FDF), Web3 tabanlı sanal bir futbol takımı yönetim platformudur. Kullanıcılar gerçek dünya oyuncularının paylarına sahip olabilir ve bunları ticaretini yapabilir, kadrolar oluşturabilir ve gerçek maç verilerine dayanan turnuvalara otomatik olarak katılabilirler. Platform, USDC ile ilişkilendirilmiş hem Ücretsiz Mod hem de Pro Mod sunmaktadır ve Gold, Turnuva Puanları (TP) ve Yetenek Puanları (SP) içeren üç token ekonomisine sahiptir. Birlikte bir sözleşme sistemi ve AMM tabanlı piyasa tasarımı ile stratejik ve sürdürülebilir bir oyun ekosistemi oluşturur.

September 4, 2025

AI Çağında Güvenilir Kimlik Ağı Yükseliyor, Trusta.AI Fırsattan Yararlanarak Patlıyor

2025’te, Web3 ve AI teknolojilerinin derin entegrasyonu ile, merkeziyetsiz kimlik doğrulama ve güven mekanizmaları sektörün temel acı noktası haline geliyor. Trusta.AI, yenilikçi zincir üzeri doğrulama protokolü, beş boyutlu değerlendirme sistemi ve AI ajan kimlik çerçevesi sayesinde, hızla insan ve AI akıllı varlıklarını kapsayan küresel ilk genel kredi katmanı olarak yükseliyor. 2025’te, Ağustos ayı sonundan itibaren, yönetişim tokeni TA’nın değeri hızla yükseldi ve piyasanın dikkatini çekti.

September 4, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

POLYFACTS / USD Hesaplayıcı

Miktar

POLYFACTS
POLYFACTS
USD
USD

1 POLYFACTS = 0,002997 USD

POLYFACTS Al-Sat

POLYFACTSUSDT
$0,0029
$0,0029$0,0029
+%190,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti