Portal (PORTAL) Bugünkü Teknik Analizi Portal Analiz sayfası, PORTAL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Portal projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Portal (PORTAL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,010154 -- -%4,65 -%27,33 -%12,97

Portal Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Portal için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 2 Nötr 7 Alış 17 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 4 Alış 10 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 3 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01016 0,01016 R2 0,01016 0,01015 R1 0,01015 0,01015 PP 0,01015 0,01015 S1 0,01014 0,01014 S2 0,01014 0,01014 S3 0,01013 0,01014

Portal Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,57M $7,40 M $8,97 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,07 M 3 Günlük Aktif Satış $0,06 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,23 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,22 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Portal Sermaye Akışı Net Giriş PORTALUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,01 2026-07-26 -$0,01 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 -$0,05 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Portal (PORTAL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Portal fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim PORTAL / USDT $0,010154 $0,010154 $0,010154 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat