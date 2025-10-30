Prom / Vanuatu Vatu Dönüşüm Tablosu
PROM / VUV Dönüşüm Tablosu
- 1 PROM1,240.15 VUV
- 2 PROM2,480.30 VUV
- 3 PROM3,720.45 VUV
- 4 PROM4,960.60 VUV
- 5 PROM6,200.76 VUV
- 6 PROM7,440.91 VUV
- 7 PROM8,681.06 VUV
- 8 PROM9,921.21 VUV
- 9 PROM11,161.36 VUV
- 10 PROM12,401.51 VUV
- 50 PROM62,007.56 VUV
- 100 PROM124,015.12 VUV
- 1,000 PROM1,240,151.24 VUV
- 5,000 PROM6,200,756.21 VUV
- 10,000 PROM12,401,512.42 VUV
Yukarıdaki tablo, 1 PROM ile 10.000 PROM arasındaki bir aralıkta, Prom ile Vanuatu Vatu (PROM ile VUV) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son VUV piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PROM tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PROM / VUV arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
VUV / PROM Dönüşüm Tablosu
- 1 VUV0.0008063 PROM
- 2 VUV0.001612 PROM
- 3 VUV0.002419 PROM
- 4 VUV0.003225 PROM
- 5 VUV0.004031 PROM
- 6 VUV0.004838 PROM
- 7 VUV0.005644 PROM
- 8 VUV0.006450 PROM
- 9 VUV0.007257 PROM
- 10 VUV0.008063 PROM
- 50 VUV0.04031 PROM
- 100 VUV0.08063 PROM
- 1,000 VUV0.8063 PROM
- 5,000 VUV4.0317 PROM
- 10,000 VUV8.0635 PROM
Yukarıdaki tablo, 1 VUV ile 10.000 VUV arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Vanuatu Vatu ile Prom (VUV ile PROM) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan VUV tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Prom alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Prom (PROM), şu anda VT 1,240.15 VUV seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.14% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi VT20.89M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri VT22.63B VUV şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Prom Fiyatı sayfamıza göz atın.
2.22B VUV
Dolaşım Arzı
20.89M
24 Saatlik İşlem Hacmi
22.63B VUV
Piyasa Değeri
-1.14%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
VT 10.537
24 sa Yüksek
VT 9.903
24 sa Düşük
Yukarıdaki PROM / VUV trend grafiği, Prom kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve VUV biriminden Prom değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Prom fiyatını kontrol edin.
PROM / VUV Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PROM = 1,240.15 VUV | 1 VUV = 0.0008063 PROM
Bugün, 1 PROM / VUV dönüşüm oranı 1,240.15 VUV kurundadır.
5 PROM satın almak için 6,200.76 VUV gereklidir ve 10 PROM değeri 12,401.51 VUV olarak hesaplanır.
1 VUV, 0.0008063 PROM varlığına dönüştürülebilir.
50 VUV, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.04031 PROM varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PROM / VUV karşısındaki dönüşüm oranı +5.48% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.14% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1,281.8789130717387 VUV, en düşük seviye ise 1,204.749632357353 VUV olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PROM değeri 1,201.3432918841625 VUV idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +3.23% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PROM, 196.47285229295414 VUV oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +18.82% oranında bir değişime yol açtı.
Prom (PROM) Hakkında Her Şey
Artık Prom (PROM) fiyatını hesapladığınıza göre, Prom hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PROM geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Prom nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PROM / VUV Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Prom (PROM), 1,204.749632357353 VUV ile 1,281.8789130717387 VUV arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1,094.0435669786605 VUV ile 1,281.8789130717387 VUV arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PROM / VUV fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|VT 1281.02
|VT 1281.02
|VT 1329.68
|VT 1501.22
|En Düşük
|VT 1206.81
|VT 1093.67
|VT 877.13
|VT 877.13
|Ortalama
|VT 1244.53
|VT 1181.27
|VT 1210.46
|VT 1155.72
|Volatilite
|+6.13%
|+15.96%
|+37.68%
|+62.40%
|Değişim
|+1.85%
|+5.16%
|+3.04%
|+23.83%
2026 ve 2030 Yılları için VUV Biriminden Prom Fiyat Tahmini
Prom fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PROM / VUV tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PROM Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Prom mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık VT1,302.16 VUV seviyesine ulaşabilir.
2030 için PROM Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PROM aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık VT1,582.78 VUV fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Prom Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut PROM İşlem Çiftleri
PROM/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, PROM Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Prom varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan PROM varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
PROMUSDTSürekli
|Al-Sat
PROMPTUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden PROM Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Prom Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Prom Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Prom eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Prom satın alınır › veya Hemen başlayın ›
PROM ve VUV için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Prom (PROM) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Prom Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $10.194
- 7 Günlük Değişim: +5.48%
- 30 Günlük Trend: +3.23%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PROM dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, VUV para birimine dönüştürseniz bile, PROM kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[PROM Fiyatı] [PROM / USD]
Vanuatu Vatu (VUV) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (VUV/USD): 0.008219800760249373
- 7 Günlük Değişim: -1.17%
- 30 Günlük Trend: -1.17%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir VUV para birimi, aynı tutarda PROM almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir VUV para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan VUV ile güvenli bir şekilde PROM satın alın.
PROM ile VUV Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Prom (PROM) ile Vanuatu Vatu (VUV) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PROM ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PROM varlığının VUV karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve VUV arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. VUV Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler VUV varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle VUV zayıfladığında, yatırımcılar PROM gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Prom gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PROM varlığına yönelik talep artabilir ve bu da VUV para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen PROM Kriptosunu VUV Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PROM / VUV dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl PROM / VUV Dönüşümü Yapılır?
PROM Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PROM kriptosundan VUV para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PROM / VUV Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PROM / VUV kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PROM ve VUV hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
PROM varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl PROM satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın.
Sıkça Sorulan Sorular
PROM / VUV dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PROM ile VUV arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PROM varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak VUV birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PROM ile VUV arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PROM ile VUV arasındaki kur, Prom ve Vanuatu Vatu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PROM / VUV kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PROM ile VUV arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PROM ile VUV arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PROM kriptosunu VUV para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PROM kriptosundan VUV para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PROM kriptosunun VUV para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PROM varlığının VUV karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PROM ile VUV arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, VUV para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PROM sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PROM ile VUV arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Prom halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PROM ile VUV arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PROM ile VUV kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PROM ile VUV arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PROM ile VUV arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Prom fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PROM ile VUV arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak VUV piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PROM / VUV için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Prom ve Vanuatu Vatu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Prom ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PROM kriptosunu VUV para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, VUV para birimini eşit değerdeki PROM kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PROM / VUV dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PROM fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PROM / VUV, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PROM ile VUV arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak VUV para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PROM / VUV arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Prom Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Prom Fiyatı
Prom (PROM) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Prom Fiyat Tahmini
PROM tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Prom fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Prom Satın Alınır?
Prom satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
PROM/USDT (Spot Alım Satım)
MEXC'nin Spot alım satım platformunda gerçek zamanlı emir gerçekleştirme, geniş kapsamlı likidite ve düşük işlem ücretleri ile PROM/USDT alım satımını MEXC'de yapın.
Daha Fazla Prom / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan VUV İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Prom Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Prom satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Prom satın alın.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.