Prom (PROM) Bugünkü Teknik Analizi Prom Analiz sayfası, PROM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Prom projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Prom (PROM) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1.986 -- -12.08% +78.11% -5.85%

Prom Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Prom için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 0 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 0 Alış 9 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1.9826 1.9813 R2 1.9813 1.9805 R1 1.9806 1.98 PP 1.9793 1.9793 S1 1.9786 1.9785 S2 1.9773 1.978 S3 1.9766 1.9773

Prom Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0.30M $5.27 M $5.58 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0.04M 3 Günlük Aktif Alış $1.42 M 3 Günlük Aktif Satış $1.45 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0.01M 7 Günlük Aktif Alışlar $6.68 M 7 Günlük Aktif Satışlar $6.69 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Prom Sermaye Akışı Net Giriş PROMUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0.00 M 2.07 2026-07-26 $0.11 M 1.96 2026-07-25 $0.21 M 1.98 2026-07-24 -$0.01 M 1.69 2026-07-23 -$0.01 M 1.64 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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