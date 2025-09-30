Parex / North Korean Won Dönüşüm Tablosu
PRX / KPW Dönüşüm Tablosu
- 1 PRX13.76 KPW
- 2 PRX27.53 KPW
- 3 PRX41.29 KPW
- 4 PRX55.05 KPW
- 5 PRX68.82 KPW
- 6 PRX82.58 KPW
- 7 PRX96.34 KPW
- 8 PRX110.10 KPW
- 9 PRX123.87 KPW
- 10 PRX137.63 KPW
- 50 PRX688.15 KPW
- 100 PRX1,376.30 KPW
- 1,000 PRX13,763.00 KPW
- 5,000 PRX68,815.02 KPW
- 10,000 PRX137,630.04 KPW
Yukarıdaki tablo, 1 PRX ile 10.000 PRX arasındaki bir aralıkta, Parex ile North Korean Won (PRX ile KPW) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KPW piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen PRX tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel PRX / KPW arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KPW / PRX Dönüşüm Tablosu
- 1 KPW0.07265 PRX
- 2 KPW0.1453 PRX
- 3 KPW0.2179 PRX
- 4 KPW0.2906 PRX
- 5 KPW0.3632 PRX
- 6 KPW0.4359 PRX
- 7 KPW0.5086 PRX
- 8 KPW0.5812 PRX
- 9 KPW0.6539 PRX
- 10 KPW0.7265 PRX
- 50 KPW3.632 PRX
- 100 KPW7.265 PRX
- 1,000 KPW72.65 PRX
- 5,000 KPW363.2 PRX
- 10,000 KPW726.5 PRX
Yukarıdaki tablo, 1 KPW ile 10.000 KPW arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı North Korean Won ile Parex (KPW ile PRX) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KPW tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Parex alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Parex (PRX), şu anda ₩ 13.76 KPW seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1.32% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₩33.64M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₩188.01M KPW şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Parex Fiyatı sayfamıza göz atın.
12.29B KPW
Dolaşım Arzı
33.64M
24 Saatlik İşlem Hacmi
188.01M KPW
Piyasa Değeri
1.32%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₩ 0.0178
24 sa Yüksek
₩ 0.0148
24 sa Düşük
Yukarıdaki PRX / KPW trend grafiği, Parex kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KPW biriminden Parex değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Parex fiyatını kontrol edin.
PRX / KPW Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 PRX = 13.76 KPW | 1 KPW = 0.07265 PRX
Bugün, 1 PRX / KPW dönüşüm oranı 13.76 KPW kurundadır.
5 PRX satın almak için 68.82 KPW gereklidir ve 10 PRX değeri 137.63 KPW olarak hesaplanır.
1 KPW, 0.07265 PRX varlığına dönüştürülebilir.
50 KPW, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 3.632 PRX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 PRX / KPW karşısındaki dönüşüm oranı -3.78% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 1.32% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 16.01186077560444 KPW, en düşük seviye ise 13.313232554996953 KPW olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 PRX değeri 10.97442143047046 KPW idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +25.40% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde PRX, -11.784009896652707 KPW oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -46.13% oranında bir değişime yol açtı.
Parex (PRX) Hakkında Her Şey
Artık Parex (PRX) fiyatını hesapladığınıza göre, Parex hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. PRX geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Parex nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
PRX / KPW Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Parex (PRX), 13.313232554996953 KPW ile 16.01186077560444 KPW arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 13.043369732936203 KPW ile 16.821449241786688 KPW arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı PRX / KPW fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|₩ 17.99
|₩ 26.98
|En Düşük
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|Ortalama
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|₩ 8.99
|Volatilite
|+19.87%
|+26.58%
|+121.31%
|+70.36%
|Değişim
|+1.32%
|-3.16%
|+25.41%
|-45.35%
2026 ve 2030 Yılları için KPW Biriminden Parex Fiyat Tahmini
Parex fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel PRX / KPW tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için PRX Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Parex mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₩14.45 KPW seviyesine ulaşabilir.
2030 için PRX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, PRX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₩17.57 KPW fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Parex Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut PRX İşlem Çiftleri
PRX/USDT
Yukarıdaki tablo, PRX Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Parex varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan PRX varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
PRX ve KPW için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Parex (PRX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Parex Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.0153
- 7 Günlük Değişim: -3.78%
- 30 Günlük Trend: +25.40%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
PRX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KPW para birimine dönüştürseniz bile, PRX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
North Korean Won (KPW) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KPW/USD): 0.0011111092506203993
- 7 Günlük Değişim: -0.00%
- 30 Günlük Trend: -0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KPW para birimi, aynı tutarda PRX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KPW para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
PRX ile KPW Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Parex (PRX) ile North Korean Won (KPW) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. PRX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve PRX varlığının KPW karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KPW arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KPW Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KPW varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KPW zayıfladığında, yatırımcılar PRX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Parex gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda PRX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KPW para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen PRX Kriptosunu KPW Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı PRX / KPW dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl PRX / KPW Dönüşümü Yapılır?
PRX Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak PRX kriptosundan KPW para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı PRX / KPW Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel PRX / KPW kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. PRX ve KPW hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
PRX / KPW dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
PRX ile KPW arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, PRX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KPW birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
PRX ile KPW arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
PRX ile KPW arasındaki kur, Parex ve North Korean Won varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen PRX / KPW kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
PRX ile KPW arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
PRX ile KPW arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda PRX kriptosunu KPW para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
PRX kriptosundan KPW para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
PRX kriptosunun KPW para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle PRX varlığının KPW karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, PRX ile KPW arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KPW para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve PRX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
PRX ile KPW arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Parex halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da PRX ile KPW arasındaki kuru doğrudan etkiler.
PRX ile KPW kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
PRX ile KPW arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki PRX ile KPW arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Parex fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
PRX ile KPW arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KPW piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
PRX / KPW için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Parex ve North Korean Won arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Parex ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
PRX kriptosunu KPW para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KPW para birimini eşit değerdeki PRX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
PRX / KPW dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, PRX fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, PRX / KPW, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında PRX ile KPW arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KPW para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, PRX / KPW arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.