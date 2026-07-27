Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Paris Saint-Germain hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Paris Saint-Germain hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

PSG Hakkında Daha Fazla Bilgi

PSG Fiyat Bilgileri

PSG Nedir

PSG Whitepaper

PSG Resmi Websitesi

PSG Token Ekonomisi

PSG Fiyat Tahmini

PSG Fiyat Geçmişi

PSG Satın Alma Kılavuzu

PSG / İtibari Para Dönüştürücüsü

PSG Spot

PSG USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Paris Saint-Germain (PSG) Bugünkü Teknik Analizi

Paris Saint-Germain (PSG) Bugünkü Teknik Analizi

Paris Saint-Germain Analiz sayfası, PSG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Paris Saint-Germain projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Paris Saint-Germain (PSG) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,5167---%1,29-%4,51-%36,04
Paris Saint-Germain Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Paris Saint-Germain Sermaye Akışı

Net GirişPSGUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,52
2026-07-26$0,02 M0,52
2026-07-25-$0,03 M0,52
2026-07-24$0,00 M0,52
2026-07-23-$0,01 M0,52

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Paris Saint-Germain Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Paris Saint-Germain (PSG) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Paris Saint-Germain fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PSG/USDT
$0,5167
$0,5167$0,5167
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PSG / USD Hesaplayıcı

Miktar

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0,5167 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.