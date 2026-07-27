Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Portal To Bitcoin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Portal To Bitcoin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

PTB Hakkında Daha Fazla Bilgi

PTB Fiyat Bilgileri

PTB Nedir

PTB Whitepaper

PTB Resmi Websitesi

PTB Token Ekonomisi

PTB Fiyat Tahmini

PTB Fiyat Geçmişi

PTB Satın Alma Kılavuzu

PTB / İtibari Para Dönüştürücüsü

PTB Spot

PTB USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Portal To Bitcoin (PTB) Bugünkü Teknik Analizi

Portal To Bitcoin (PTB) Bugünkü Teknik Analizi

Portal To Bitcoin Analiz sayfası, PTB tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Portal To Bitcoin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Portal To Bitcoin (PTB) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0006328--+%6,47+%30,23-%19,53
Portal To Bitcoin Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Portal To Bitcoin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Portal To Bitcoin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 3
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 3Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,000634
0,0006338
R2
0,0006338
0,0006337
R1
0,0006337
0,0006337
PP
0,0006335
0,0006335
S1
0,0006334
0,0006334
S2
0,0006332
0,0006334
S3
0,0006331
0,0006332

Portal To Bitcoin Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,21M
$3,97 M
$4,18 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,14 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,13 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,25 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Portal To Bitcoin Sermaye Akışı

Net GirişPTBUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Portal To Bitcoin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Portal To Bitcoin (PTB) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Portal To Bitcoin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PTB/USDT
$0,0006328
$0,0006328$0,0006328
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PTB / USD Hesaplayıcı

Miktar

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0,0006328 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.