Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pump.fun hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pump.fun hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

PUMP Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUMP Fiyat Bilgileri

PUMP Nedir

PUMP Resmi Websitesi

PUMP Token Ekonomisi

PUMP Fiyat Tahmini

PUMP Fiyat Geçmişi

PUMP Satın Alma Kılavuzu

PUMP / İtibari Para Dönüştürücüsü

PUMP Spot

PUMP USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

pump.fun (PUMP) Bugünkü Teknik Analizi

pump.fun (PUMP) Bugünkü Teknik Analizi

pump.fun Analiz sayfası, PUMP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. pump.fun projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

pump.fun (PUMP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,002124--+%6,25+%50,53+%18,13
pump.fun Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Pump.fun Sermaye Akışı

Net GirişPUMPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,11 M0,00
2026-07-26-$0,07 M0,00
2026-07-25-$0,75 M0,00
2026-07-24-$1,09 M0,00
2026-07-23-$0,75 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

pump.fun Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de pump.fun (PUMP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı pump.fun fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PUMP/USDT
$0,002123
$0,002123$0,002123
%0,00
%0,00 (USDT)
PUMP/USDC
$0,002127
$0,002127$0,002127
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PUMP / USD Hesaplayıcı

Miktar

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0,002124 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.