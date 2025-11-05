BorsaDEX+
Bugünkü canlı I love puppies fiyatı 0.0000002733 USD. PUPPIES / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PUPPIES fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PUPPIES Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUPPIES Fiyat Bilgileri

PUPPIES Nedir

PUPPIES Whitepaper

PUPPIES Resmi Websitesi

PUPPIES Token Ekonomisi

PUPPIES Fiyat Tahmini

PUPPIES Fiyat Geçmişi

PUPPIES Satın Alma Kılavuzu

PUPPIES Spot

I love puppies Logosu

I love puppies Fiyatı(PUPPIES)

1 PUPPIES / USD Canlı Fiyatı:

$0,0000002728
-%6,891D
USD
I love puppies (PUPPIES) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:34:46 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000002539
24 sa Düşük
$ 0,0000003449
24 sa Yüksek

$ 0,0000002539
$ 0,0000003449
$ 0,000001189097557191
$ 0,000000001766024703
+%1,52

-%6,89

-%37,16

-%37,16

I love puppies (PUPPIES) canlı fiyatı $ 0,0000002733. PUPPIES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000002539 ve en yüksek $ 0,0000003449 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUPPIES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000001189097557191, en düşük fiyatı ise $ 0,000000001766024703 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUPPIES son bir saatte +%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,89 ve son 7 günde -%37,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

I love puppies (PUPPIES) Piyasa Bilgileri

No.3683

$ 0,00
$ 56,79K
$ 11,50M
0,00
42.069.000.000.000
42.069.000.000.000
%0,00

ETH

Şu anki I love puppies piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,79K. Dolaşımdaki PUPPIES arzı 0,00 olup, toplam arzı 42069000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,50M.

I love puppies (PUPPIES) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için I love puppies fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000000020187-%6,89
30 Gün$ -0,0000004583-%62,65
60 Gün$ +0,0000000733+%36,65
90 Gün$ +0,0000000733+%36,65
Bugünkü I love puppies Fiyatı Değişimi

Bugün, PUPPIES, $ -0,000000020187 (-%6,89) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

I love puppies 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000004583 (-%62,65) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

I love puppies 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PUPPIES değişimi $ +0,0000000733 (+%36,65) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

I love puppies 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0000000733 (+%36,65) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

I love puppies (PUPPIES) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

I love puppies Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

I love puppies (PUPPIES) Nedir?

Yavru Köpekleri Seviyorum – Elon Musk

I love puppies, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, I love puppies yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PUPPIES staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda I love puppies hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, I love puppies satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

I love puppies Fiyat Tahmini (USD)

I love puppies (PUPPIES) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? I love puppies (PUPPIES) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak I love puppies için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

I love puppies fiyat tahminini hemen kontrol edin!

I love puppies (PUPPIES) Token Ekonomisi

I love puppies (PUPPIES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUPPIES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

I love puppies (PUPPIES) Satın Alma

Nasıl I love puppies satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım I love puppies Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PUPPIES Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 I love puppies(PUPPIES) / VND
0,0071918895
1 I love puppies(PUPPIES) / AUD
A$0,000000418149
1 I love puppies(PUPPIES) / GBP
0,000000207708
1 I love puppies(PUPPIES) / EUR
0,000000237771
1 I love puppies(PUPPIES) / USD
$0,0000002733
1 I love puppies(PUPPIES) / MYR
RM0,000001145127
1 I love puppies(PUPPIES) / TRY
0,000011500464
1 I love puppies(PUPPIES) / JPY
¥0,0000418149
1 I love puppies(PUPPIES) / ARS
ARS$0,000398394876
1 I love puppies(PUPPIES) / RUB
0,000022134567
1 I love puppies(PUPPIES) / INR
0,000024249909
1 I love puppies(PUPPIES) / IDR
Rp0,004554998178
1 I love puppies(PUPPIES) / PHP
0,000016086438
1 I love puppies(PUPPIES) / EGP
￡E.0,000012940755
1 I love puppies(PUPPIES) / BRL
R$0,000001473087
1 I love puppies(PUPPIES) / CAD
C$0,000000385353
1 I love puppies(PUPPIES) / BDT
0,00003331527
1 I love puppies(PUPPIES) / NGN
0,0003943719
1 I love puppies(PUPPIES) / COP
$0,0010552113
1 I love puppies(PUPPIES) / ZAR
R.0,000004780017
1 I love puppies(PUPPIES) / UAH
0,000011500464
1 I love puppies(PUPPIES) / TZS
T.Sh.0,0006714981
1 I love puppies(PUPPIES) / VES
Bs0,0000609459
1 I love puppies(PUPPIES) / CLP
$0,0002585418
1 I love puppies(PUPPIES) / PKR
Rs0,000077267376
1 I love puppies(PUPPIES) / KZT
0,00014323653
1 I love puppies(PUPPIES) / THB
฿0,000008890449
1 I love puppies(PUPPIES) / TWD
NT$0,000008450436
1 I love puppies(PUPPIES) / AED
د.إ0,000001003011
1 I love puppies(PUPPIES) / CHF
Fr0,00000021864
1 I love puppies(PUPPIES) / HKD
HK$0,000002123541
1 I love puppies(PUPPIES) / AMD
֏0,000104550915
1 I love puppies(PUPPIES) / MAD
.د.م0,000002544423
1 I love puppies(PUPPIES) / MXN
$0,000005105244
1 I love puppies(PUPPIES) / SAR
ريال0,000001024875
1 I love puppies(PUPPIES) / ETB
Br0,000041801235
1 I love puppies(PUPPIES) / KES
KSh0,000035307627
1 I love puppies(PUPPIES) / JOD
د.أ0,0000001937697
1 I love puppies(PUPPIES) / PLN
0,00000101121
1 I love puppies(PUPPIES) / RON
лв0,000001207986
1 I love puppies(PUPPIES) / SEK
kr0,000002615481
1 I love puppies(PUPPIES) / BGN
лв0,00000046461
1 I love puppies(PUPPIES) / HUF
Ft0,000092391798
1 I love puppies(PUPPIES) / CZK
0,000005802159
1 I love puppies(PUPPIES) / KWD
د.ك0,0000000839031
1 I love puppies(PUPPIES) / ILS
0,000000890958
1 I love puppies(PUPPIES) / BOB
Bs0,000001888503
1 I love puppies(PUPPIES) / AZN
0,00000046461
1 I love puppies(PUPPIES) / TJS
SM0,000002519826
1 I love puppies(PUPPIES) / GEL
0,000000743376
1 I love puppies(PUPPIES) / AOA
Kz0,000250274475
1 I love puppies(PUPPIES) / BHD
.د.ب0,0000001027608
1 I love puppies(PUPPIES) / BMD
$0,0000002733
1 I love puppies(PUPPIES) / DKK
kr0,000001773717
1 I love puppies(PUPPIES) / HNL
L0,000007198722
1 I love puppies(PUPPIES) / MUR
0,000012574533
1 I love puppies(PUPPIES) / NAD
$0,000004752687
1 I love puppies(PUPPIES) / NOK
kr0,00000278766
1 I love puppies(PUPPIES) / NZD
$0,000000481008
1 I love puppies(PUPPIES) / PAB
B/.0,0000002733
1 I love puppies(PUPPIES) / PGK
K0,000001161525
1 I love puppies(PUPPIES) / QAR
ر.ق0,000000994812
1 I love puppies(PUPPIES) / RSD
дин.0,000027879333
1 I love puppies(PUPPIES) / UZS
soʻm0,003253570908
1 I love puppies(PUPPIES) / ALL
L0,000022987263
1 I love puppies(PUPPIES) / ANG
ƒ0,000000489207
1 I love puppies(PUPPIES) / AWG
ƒ0,000000489207
1 I love puppies(PUPPIES) / BBD
$0,0000005466
1 I love puppies(PUPPIES) / BAM
KM0,00000046461
1 I love puppies(PUPPIES) / BIF
Fr0,0008059617
1 I love puppies(PUPPIES) / BND
$0,00000035529
1 I love puppies(PUPPIES) / BSD
$0,0000002733
1 I love puppies(PUPPIES) / JMD
$0,000043872849
1 I love puppies(PUPPIES) / KHR
0,001097589198
1 I love puppies(PUPPIES) / KMF
Fr0,0001164258
1 I love puppies(PUPPIES) / LAK
0,005941304229
1 I love puppies(PUPPIES) / LKR
රු0,000083296374
1 I love puppies(PUPPIES) / MDL
L0,000004629702
1 I love puppies(PUPPIES) / MGA
Ar0,00123107985
1 I love puppies(PUPPIES) / MOP
P0,0000021864
1 I love puppies(PUPPIES) / MVR
0,00000420882
1 I love puppies(PUPPIES) / MWK
MK0,000474478863
1 I love puppies(PUPPIES) / MZN
MT0,000017477535
1 I love puppies(PUPPIES) / NPR
रु0,000038770338
1 I love puppies(PUPPIES) / PYG
0,0019382436
1 I love puppies(PUPPIES) / RWF
Fr0,0003965583
1 I love puppies(PUPPIES) / SBD
$0,000002249259
1 I love puppies(PUPPIES) / SCR
0,000003930054
1 I love puppies(PUPPIES) / SRD
$0,00001052205
1 I love puppies(PUPPIES) / SVC
$0,000002391375
1 I love puppies(PUPPIES) / SZL
L0,00000475542
1 I love puppies(PUPPIES) / TMT
m0,000000959283
1 I love puppies(PUPPIES) / TND
د.ت0,0000008029554
1 I love puppies(PUPPIES) / TTD
$0,000001852974
1 I love puppies(PUPPIES) / UGX
Sh0,0009521772
1 I love puppies(PUPPIES) / XAF
Fr0,000155781
1 I love puppies(PUPPIES) / XCD
$0,00000073791
1 I love puppies(PUPPIES) / XOF
Fr0,000155781
1 I love puppies(PUPPIES) / XPF
Fr0,0000281499
1 I love puppies(PUPPIES) / BWP
P0,00000368955
1 I love puppies(PUPPIES) / BZD
$0,000000549333
1 I love puppies(PUPPIES) / CVE
$0,000026272329
1 I love puppies(PUPPIES) / DJF
Fr0,0000483741
1 I love puppies(PUPPIES) / DOP
$0,000017562258
1 I love puppies(PUPPIES) / DZD
د.ج0,000035695713
1 I love puppies(PUPPIES) / FJD
$0,000000623124
1 I love puppies(PUPPIES) / GNF
Fr0,0023763435
1 I love puppies(PUPPIES) / GTQ
Q0,000002093478
1 I love puppies(PUPPIES) / GYD
$0,00005717436
1 I love puppies(PUPPIES) / ISK
kr0,0000347091

I love puppies Kaynağı

I love puppies hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: I love puppies Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü I love puppies (PUPPIES) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PUPPIES fiyatı, 0,0000002733 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PUPPIES / USD güncel fiyatı nedir?
PUPPIES / USD güncel fiyatı $ 0,0000002733. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
I love puppies varlığının piyasa değeri nedir?
PUPPIES piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PUPPIES arzı nedir?
Dolaşımdaki PUPPIES arzı, 0,00 USD.
PUPPIES için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PUPPIES, ATH fiyatı olan 0,000001189097557191 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PUPPIES fiyatı (ATL) nedir?
PUPPIES, ATL fiyatı olan 0,000000001766024703 USD değerine düştü.
PUPPIES işlem hacmi nedir?
PUPPIES için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,79K USD.
PUPPIES bu yıl daha da yükselir mi?
PUPPIES piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PUPPIES fiyat tahminine göz atın.
I love puppies (PUPPIES) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

