Puush Da Button Logosu

Puush Da Button Fiyatı(PUUSH)

1 PUUSH / USD Canlı Fiyatı:

$0,0000002363
$0,0000002363$0,0000002363
+%372,601D
USD
Puush Da Button (PUUSH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 17:28:44 (UTC+8)

Puush Da Button (PUUSH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000005
$ 0,00000005$ 0,00000005
24 sa Düşük
$ 0,0000004226
$ 0,0000004226$ 0,0000004226
24 sa Yüksek

$ 0,00000005
$ 0,00000005$ 0,00000005

$ 0,0000004226
$ 0,0000004226$ 0,0000004226

--
----

--
----

-%18,09

+%372,60

+%372,00

+%372,00

Puush Da Button (PUUSH) canlı fiyatı $ 0,000000236. PUUSH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000005 ve en yüksek $ 0,0000004226 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUUSH için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUUSH son bir saatte -%18,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%372,60 ve son 7 günde +%372,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Puush Da Button (PUUSH) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 15,09K
$ 15,09K$ 15,09K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

CRONOS

Şu anki Puush Da Button piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 15,09K. Dolaşımdaki PUUSH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Puush Da Button (PUUSH) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Puush Da Button fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000001863+%372,60
30 Gün$ +0,000000186+%372,00
60 Gün$ +0,000000186+%372,00
90 Gün$ +0,000000186+%372,00
Bugünkü Puush Da Button Fiyatı Değişimi

Bugün, PUUSH, $ +0,0000001863 (+%372,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Puush Da Button 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000000186 (+%372,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Puush Da Button 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PUUSH değişimi $ +0,000000186 (+%372,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Puush Da Button 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000000186 (+%372,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Puush Da Button (PUUSH) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Puush Da Button Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Puush Da Button (PUUSH) Nedir?

Puush Da Button, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Puush Da Button yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PUUSH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Puush Da Button hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Puush Da Button satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Puush Da Button Fiyat Tahmini (USD)

Puush Da Button (PUUSH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Puush Da Button (PUUSH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Puush Da Button için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Puush Da Button fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Puush Da Button (PUUSH) Token Ekonomisi

Puush Da Button (PUUSH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUUSH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Puush Da Button (PUUSH) Satın Alma

Nasıl Puush Da Button satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Puush Da Button Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Puush Da Button Kaynağı

Puush Da Button hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Puush Da Button Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Puush Da Button (PUUSH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PUUSH fiyatı, 0,000000236 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PUUSH / USD güncel fiyatı nedir?
PUUSH / USD güncel fiyatı $ 0,000000236. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Puush Da Button varlığının piyasa değeri nedir?
PUUSH piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PUUSH arzı nedir?
Dolaşımdaki PUUSH arzı, -- USD.
PUUSH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PUUSH, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PUUSH fiyatı (ATL) nedir?
PUUSH, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
PUUSH işlem hacmi nedir?
PUUSH için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 15,09K USD.
PUUSH bu yıl daha da yükselir mi?
PUUSH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PUUSH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 17:28:44 (UTC+8)

Puush Da Button (PUUSH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı

Öne Çıkan Haberler

WLFI Kripto Pazarını Ateşliyor: MEXC’de Ön Satış Sürekli Sözleşmeler ve Hediye Etkinliklerini İlk Deneyimleyin

Şu anda kripto para piyasasının odak noktası, World Liberty Financial (WLFI) başka bir şey değil. Hem siyasi özellikleri hem de DeFi yenilikçi anlamı taşıyan bir proje olarak, WLFI lansmanından önce geniş bir ilgi ile karşılandı. MEXC, dünya çapında öncü bir kripto ticaret platformu olarak, WLFI’nin ön satış sürekli sözleşme ticaretini öncelikli olarak başlatarak kullanıcıların piyasa trendlerine önceden yerleşmelerini sağladı. Ayrıca, MEXC yeni kullanıcılar için zengin ödül fırsatları sunan WLFI Pre-Hype Fest S2 etkinliğini de başlattı.

August 24, 2025

MEXC Güvenliği FTX Sonrası Dönemde: Şeffaflık ve Koruma Kripto Borsalarının Geleceğini Nasıl Belirliyor

2022 yılının sonlarında FTX’in çöküşü, kripto para endüstrisini bir gecede yeniden şekillendirdi. Kullanıcı fonlarında milyarlarca dolar yok oldu, dünya genelinde düzenleyici baskılar arttı ve merkezi borsalara (CEX) olan güven ciddi şekilde zedelendi. O zamandan beri, “önce güvenlik” hem perakende yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için rehber ilke haline geldi.

August 24, 2025

Kripto Pazarındaki Güncel Eğilimi/Anlatıyı Nasıl Tanımlarsınız?

Kriptoda, anlatılar hem likiditeyi hem de yatırımcı duyarlılığını yönlendirir. Doğru eğilimi yakalarsanız, varlıklarınızı çarpan etkisiyle artırma şansınız önemli ölçüde artar; yanlış yola giderseniz, “zirveden satın alma” riskiyle karşılaşır veya patlayıcı hareketleri kaçırırsınız. Peki, piyasayı yönlendiren hangi anlatının olduğunu, hangi sektörlerin sermaye ve dikkat çektiğini nasıl biliriz? Bu kılavuz, kripto eğilimlerini tanımlamanın pratik yollarını inceliyor.

August 24, 2025
