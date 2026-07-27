Pyth Network (PYTH) Bugünkü Teknik Analizi Pyth Network Analiz sayfası, PYTH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pyth Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Pyth Network (PYTH) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0447 -- -%8,39 +%31,54 -%6,12

Pyth Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Pyth Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 14 Nötr 4 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 2 Alış 0 Teknik İndikatörler : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 2 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04461 0,04461 R2 0,04461 0,0446 R1 0,0446 0,0446 PP 0,0446 0,0446 S1 0,04459 0,04459 S2 0,04459 0,04459 S3 0,04458 0,04459

Pyth Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,04M $6,30 M $6,34 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,13M 3 Günlük Aktif Alış $0,77 M 3 Günlük Aktif Satış $0,64 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,27 M 7 Günlük Aktif Satışlar $2,22 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Pyth Network Sermaye Akışı Net Giriş PYTHUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,23 M 0,04 2026-07-26 $0,29 M 0,04 2026-07-25 -$0,02 M 0,04 2026-07-24 $0,01 M 0,04 2026-07-23 $0,01 M 0,05 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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