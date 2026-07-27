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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pyth Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Pyth Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Pyth Network (PYTH) Bugünkü Teknik Analizi

Pyth Network (PYTH) Bugünkü Teknik Analizi

Pyth Network Analiz sayfası, PYTH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Pyth Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Pyth Network (PYTH) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0447---%8,39+%31,54-%6,12
Pyth Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Pyth Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Pyth Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 4
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 2Alış 0
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 2Nötr 2Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04461
0,04461
R2
0,04461
0,0446
R1
0,0446
0,0446
PP
0,0446
0,0446
S1
0,04459
0,04459
S2
0,04459
0,04459
S3
0,04458
0,04459

Pyth Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,04M
$6,30 M
$6,34 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,13M
3 Günlük Aktif Alış
$0,77 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,64 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$2,27 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,22 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Pyth Network Sermaye Akışı

Net GirişPYTHUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,23 M0,04
2026-07-26$0,29 M0,04
2026-07-25-$0,02 M0,04
2026-07-24$0,01 M0,04
2026-07-23$0,01 M0,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Pyth Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Pyth Network (PYTH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Pyth Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
PYTH/USDT
$0,0447
$0,0447$0,0447
%0,00
%0,00 (USDT)
PYTH/USDC
$0,04468
$0,04468$0,04468
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

PYTH / USD Hesaplayıcı

Miktar

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0,0446 USD

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