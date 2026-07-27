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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Quack AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Quack AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Quack AI (Q) Bugünkü Teknik Analizi

Quack AI (Q) Bugünkü Teknik Analizi

Quack AI Analiz sayfası, Q tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Quack AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Quack AI (Q) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,022268--+%12,97+%26,28+%123,79
Quack AI Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Quack AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Quack AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 8
Nötr 0
Alış 18
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 0Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,022245
0,022241
R2
0,022241
0,022236
R1
0,022232
0,022233
PP
0,022228
0,022228
S1
0,022219
0,022223
S2
0,022215
0,02222
S3
0,022206
0,022215

Quack AI Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,47M
$6,51 M
$6,98 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,09 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,09 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,09 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,09 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Quack AI Sermaye Akışı

Net GirişQUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,02
2026-07-26$0,00 M0,02
2026-07-25$0,00 M0,02
2026-07-24$0,00 M0,02
2026-07-23$0,00 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Quack AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Quack AI (Q) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Quack AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
Q/USDT
$0,022268
$0,022268$0,022268
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

Q / USD Hesaplayıcı

Miktar

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0,022268 USD

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