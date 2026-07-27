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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Quant hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Quant hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

QNT Hakkında Daha Fazla Bilgi

QNT Fiyat Bilgileri

QNT Nedir

QNT Resmi Websitesi

QNT Token Ekonomisi

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QNT Satın Alma Kılavuzu

QNT / İtibari Para Dönüştürücüsü

QNT Spot

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Quant (QNT) Bugünkü Teknik Analizi

Quant (QNT) Bugünkü Teknik Analizi

Quant Analiz sayfası, QNT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Quant projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Quant (QNT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$61,68---%3,40-%6,96-%11,03
Quant Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Quant Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Quant için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 3
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 11Nötr 0Alış 3
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 3Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
61,5933
61,5866
R2
61,5866
61,5828
R1
61,5833
61,5804
PP
61,5766
61,5766
S1
61,5733
61,5728
S2
61,5666
61,5704
S3
61,5633
61,5666

Quant Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,06M
$4,29 M
$4,34 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,43 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,42 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,37 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,34 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Quant Sermaye Akışı

Net GirişQNTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,29 M62,25
2026-07-26$0,02 M63,37
2026-07-25-$0,01 M63,17
2026-07-24$0,00 M63,39
2026-07-23-$0,12 M63,42

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Quant Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Quant (QNT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Quant fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
QNT/USDT
$61,68
$61,68$61,68
%0,00
%0,00 (USDT)
QNT/USDC
$61,6
$61,6$61,6
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

QNT / USD Hesaplayıcı

Miktar

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 61,68 USD

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