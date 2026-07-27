Quant (QNT) Bugünkü Teknik Analizi Quant Analiz sayfası, QNT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Quant projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Quant (QNT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $61,68 -- -%3,40 -%6,96 -%11,03

Quant Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Quant için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 3 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 11 Nötr 0 Alış 3 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 3 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 61,5933 61,5866 R2 61,5866 61,5828 R1 61,5833 61,5804 PP 61,5766 61,5766 S1 61,5733 61,5728 S2 61,5666 61,5704 S3 61,5633 61,5666

Quant Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,06M $4,29 M $4,34 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,43 M 3 Günlük Aktif Satış $0,42 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,37 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,34 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Quant Sermaye Akışı Net Giriş QNTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,29 M 62,25 2026-07-26 $0,02 M 63,37 2026-07-25 -$0,01 M 63,17 2026-07-24 $0,00 M 63,39 2026-07-23 -$0,12 M 63,42 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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